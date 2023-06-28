Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на даче

Главными раздражителями на даче для россиян стали укусы и жужжание комаров и других насекомых (30%), долгая дорога на дачу (19%) и отсутствие комфортных условий (8%), выяснили СК "Росгосстрах" и сеть магазинов Cozy Home в ходе совместного опроса¹.
Также респонденты пожаловались на условия в загородном доме:
- отсутствие нормального туалета и душа — 22%
- старый ремонт и мебель — 17%
- отсутствие горячей воды — 14%
- отсутствие интернета — 10%.
Еще 10% беспокоят шумные соседи. Интересно, что более половины опрошенных (53%) дружат с владельцами соседних домов, 36% общаются с ними только в крайних случаях, а 7% даже не знакомы с соседями.
Также выяснилось, что россияне хранят на даче много старых вещей, что тоже является поводом для недовольства. Так, у 41% на даче примерно половина старых вещей, привезенных из городских квартир, а у 28% — преимущественно только старые вещи.
Такой порядок не нравится трети россиян (34%). Но ничего поделать с этим опрошенные не могут — у 21% из них нет другого места для хранения старых вещей, а у 13% нет финансовой возможности для приобретения новых.
64% респондентов специально отвозят старые вещи на дачу: 37% из них хотят дать им таким образом вторую жизнь, а 27% просто жалко их выкидывать.
Несмотря на многие раздражители, у 78% россиян частота поездок на дачу из-за них не меняется. Почти половина (46%) респондентов приезжают на загородный участок каждые выходные. Каждый четвертый (26%) — один-два раза в месяц; 16% — реже, чем раз в месяц; 12% опрошенных почти постоянно живут на даче.
Большинство (77%) россиян приезжают на дачу на пару дней; 15% — на три-пять дней; 8% — на неделю или более. Интересно, что 13% респондентов посещают дачу только потому, что их заставляют родственники или обстоятельства.
"Со своей стороны, мы не можем повлиять на отношения дачников с соседями, но на то, чтобы в загородном доме было уютно и современно, активно воздействуем. В ассортименте COZY HOME есть категории товаров, которые относятся к дачным. Кроме того, ежегодно мы включаем акцию COZY ДАЧА в поддержку идеи обновления дома к новому сезону. В целом, из года в год, популярность данной акции растет, как и количество входящих в нее товаров, в соответствии с запросом от покупателей. И конечно, мы поддерживаем тенденцию на то, чтобы делать дачное пространство красивым, радующим глаз, местом не раздражения, а отдыха", — комментирует основатель компании COZY HOME Константин Волков.
"Многие россияне довольно часто бывают на даче, правда 57% граждан приезжают только в теплое время года. Зимой же оставленному без присмотра имуществу могут угрожать разные напасти — от банальной кражи вещей до полного уничтожения дома, например, из-за пожара. Чтобы обезопасить себя от финансовых трат в случае подобных неприятных ситуаций, мы рекомендуем владельцам дач приобрести полис "Дом. Фундаментальное решение". В случае повреждения строений на участке из-за погодных аномалий или противоправных действий третьих лиц, страховая компания компенсирует убытки", — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова.
¹ Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 1744 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.