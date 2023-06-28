Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на даче

Главными раздражителями на даче для россиян стали укусы и жужжание комаров и других насекомых (30%), долгая дорога на дачу (19%) и отсутствие комфортных условий (8%), выяснили СК "Росгосстрах" и сеть магазинов Cozy Home в ходе совместного опроса¹.

Также респонденты пожаловались на условия в загородном доме:

отсутствие нормального туалета и душа — 22%

старый ремонт и мебель — 17%

отсутствие горячей воды — 14%

отсутствие интернета — 10%.

Еще 10% беспокоят шумные соседи. Интересно, что более половины опрошенных (53%) дружат с владельцами соседних домов, 36% общаются с ними только в крайних случаях, а 7% даже не знакомы с соседями.

Также выяснилось, что россияне хранят на даче много старых вещей, что тоже является поводом для недовольства. Так, у 41% на даче примерно половина старых вещей, привезенных из городских квартир, а у 28% — преимущественно только старые вещи.

Такой порядок не нравится трети россиян (34%). Но ничего поделать с этим опрошенные не могут — у 21% из них нет другого места для хранения старых вещей, а у 13% нет финансовой возможности для приобретения новых.

64% респондентов специально отвозят старые вещи на дачу: 37% из них хотят дать им таким образом вторую жизнь, а 27% просто жалко их выкидывать.

Несмотря на многие раздражители, у 78% россиян частота поездок на дачу из-за них не меняется. Почти половина (46%) респондентов приезжают на загородный участок каждые выходные. Каждый четвертый (26%) — один-два раза в месяц; 16% — реже, чем раз в месяц; 12% опрошенных почти постоянно живут на даче.

Большинство (77%) россиян приезжают на дачу на пару дней; 15% — на три-пять дней; 8% — на неделю или более. Интересно, что 13% респондентов посещают дачу только потому, что их заставляют родственники или обстоятельства.

"Со своей стороны, мы не можем повлиять на отношения дачников с соседями, но на то, чтобы в загородном доме было уютно и современно, активно воздействуем. В ассортименте COZY HOME есть категории товаров, которые относятся к дачным. Кроме того, ежегодно мы включаем акцию COZY ДАЧА в поддержку идеи обновления дома к новому сезону. В целом, из года в год, популярность данной акции растет, как и количество входящих в нее товаров, в соответствии с запросом от покупателей. И конечно, мы поддерживаем тенденцию на то, чтобы делать дачное пространство красивым, радующим глаз, местом не раздражения, а отдыха", — комментирует основатель компании COZY HOME Константин Волков.

"Многие россияне довольно часто бывают на даче, правда 57% граждан приезжают только в теплое время года. Зимой же оставленному без присмотра имуществу могут угрожать разные напасти — от банальной кражи вещей до полного уничтожения дома, например, из-за пожара. Чтобы обезопасить себя от финансовых трат в случае подобных неприятных ситуаций, мы рекомендуем владельцам дач приобрести полис "Дом. Фундаментальное решение". В случае повреждения строений на участке из-за погодных аномалий или противоправных действий третьих лиц, страховая компания компенсирует убытки", — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова.

¹ Репрезентативный опрос проведен в июне 2023 года среди 1744 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ