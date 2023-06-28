Водителя Kia, проехавшегося по самарской набережной, оштрафовали на 2 тыс. рублей

Самарские полицейские разыскали водителя, ехавшего по самарской набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
25 июня в интернете появилось видео очевидцев и системой наблюдения "Безопасный Город", на котором Kia Optima едет по пешеходной зоне и велодорожке на нижней террасе второй очереди самарской набережной.
Сотрудники ДПС выяснили, что машина принадлежит 31-летнему гражданину Армени. Водитель рассказал, что ехать по пешеходной зоне ему "разрешил" работодатель. Мужчина развозил инструменты строителям, ремонтирующим набережную.
В итоге нарушителя оштрафовали на 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!