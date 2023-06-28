Водителя Kia, проехавшегося по самарской набережной, оштрафовали на 2 тыс. рублей

Самарские полицейские разыскали водителя, ехавшего по самарской набережной. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

25 июня в интернете появилось видео очевидцев и системой наблюдения "Безопасный Город", на котором Kia Optima едет по пешеходной зоне и велодорожке на нижней террасе второй очереди самарской набережной.

Сотрудники ДПС выяснили, что машина принадлежит 31-летнему гражданину Армени. Водитель рассказал, что ехать по пешеходной зоне ему "разрешил" работодатель. Мужчина развозил инструменты строителям, ремонтирующим набережную.

В итоге нарушителя оштрафовали на 2 тыс. рублей.