Оператора связи оштрафовали за пропуск звонка мошенников с подменного номера

Прокуратура Комсомольского района Тольятти Самарской области добилась наказания для оператора связи, пропустившего звонок мошенников. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июне 2022 г. оператор пропустил в свою сеть трафик из-за границы с номером российской системы нумерации. В результате подменный номер использовали для совершения преступления. Мошенники позвонили 45-летнему жителю Тольятти и выманили у него 350 тыс. рублей.
Прокурор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ ("Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть"). Фирму оштрафовали на 600 тыс. рублей.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!