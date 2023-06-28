Оператора связи оштрафовали за пропуск звонка мошенников с подменного номера

Прокуратура Комсомольского района Тольятти Самарской области добилась наказания для оператора связи, пропустившего звонок мошенников. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июне 2022 г. оператор пропустил в свою сеть трафик из-за границы с номером российской системы нумерации. В результате подменный номер использовали для совершения преступления. Мошенники позвонили 45-летнему жителю Тольятти и выманили у него 350 тыс. рублей.

Прокурор возбудил административное дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ ("Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть"). Фирму оштрафовали на 600 тыс. рублей.