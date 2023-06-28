В девяти районах области будет временно приостановлено электроснабжение с 29 июня по 3 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
28.06.2023 с 10-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Сосновый Солонец (ул. Заводская 1-25(нечетная сторона), ул. Космонавтов д. 1-37, ул. Куйбышева д. 1-53, ул. Лесная д. 5-50, ул. Молодежная д. 4,6,14, ул. Победы д. 26-43, ул. Полевая, д. 2, 32-39, ул. Садовая 2-15, ул. Советская 90-142, ул. Войкова д. 1-29, ул. Мира д. 55-69, КФХ"Лада", КФХ"Родник")
с. Ташелка (ул. Менжинского (частично); ул. Набережная);
пос. Менжинский
с. Лопатино
с. Сосновка
с. Верхний Сускан
с. Ташелка (все село кроме ул. Набережная, ул. Менжинского (частично))
28.06.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Коллективная, ул. Гапшина, ул. Полевая, ул. Молодежная);
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Бузыцкого, ул. Северная; ул. Красноармейская; ул. Бузыцкого; ул. Советская)
28.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
29.06.2023 с 11-00 до 16-00
Сергиевский район
п.Первомайский
29.06.23г с 10-00 до 16-00
Сергиевский район
c.Захаркино (ул.Революционная, ул. Полевая)
с.К.Аделяково
29.06.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
п.Мартыновка
29.06.2023 с 09-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Васильевка (ул. Никонова)
29.06.2023 с 09-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская; ул. Красноармейская; ул. Комсомольская; ул. Бузыцкого; ул. Солнечная; ул. Ефросинина; ул. Луговая; ул. Горького, ул. Восточная, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Озерная, ул. Чапаева; ул. Северная; ул. Заречная)
с. Новая Васильевка
29.06.2023 с 10-00 до 15-00
Ставропольский район
с. Выселки
29.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива);
29.06.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (ул. Энергетиков, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский, пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе)
29.06.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
с.Ст.Боголюбовка
д. Малое Микушкино (ул.Октябрьская, ул. Первомайская).
29.06.2023 с 14-00 до 17-00
Исаклинский район
с Исаклы (ул.Ленинская)
с.Исаклы (ул.Куйбышевская, ул. Рабочая, ул. Кавказкая, ул. Братья Ладоги)
с Исаклы (ул.Губернская, ул. Мира)
с Багряш
д. Новый Батермиш
29.06.2023 с 9-00 до 17-00
Исаклинский район
п. Сокский (Школьная)
29.06.2023 с 08-00 до 16-00
Безенчукский район
п. Богусский (ул. Дачная, ул. Шоссейная)
30.06.2023 с 09-00 до 16-00
Красноармейский район
с. Криволучье Ивановка (ул. Школьная, пер. Рабочий, пер. Почтовый, ул. Молодежная)
30.06.2023 с 09-00 до 16-00
г. о. Чапаевск
г. Чапаевск (ул. Волгоградская, ул. Севастопольская, пер. Пархоменко)
30.06.2023 с 10-00 до 13-00
Волжский район
с. Курумоч (ул. Набережная, Советская, Садовая, Лесная, Ново-Садовая, Солнечная).
30.06.2023 с 9-00 до 17-00
Исаклинский район
п. Сокский (Школьная)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Исаклинский район
д. Малое Микушкино (ул.Октябрьская, ул. Первомайская)
с.Ст.Боголюбовка
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сергиевский район
c.Захаркино (ул.Революционная, ул. Полевая).
с.К.Аделяково
30.06.2023 с 10-00 до 17-00
Похвистневский район
с.Б.Ега (ул.Центральная, Нагорная)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Сызранский район
с. Уваровка (ул. Колхозная, ул. Лесная, ул. Прибрежная, СПК Нива)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Тимофеевка (пр. Веры, пр. Надежды, пр. Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе, ул. Полевая, пер. Спортивный, пер. Победы, пер. Энергетиков, пер. Ставропольский)
30.06.2023 с 09-00 до 13-00
Ставропольский район
с. Верхнее Санчелеево (ул. Чапаева, ул. Кооперативная, ул. Макарова, ул. Вечканова, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Ведяшева, ул. Луговая; Советская; ул. Заречная; Больница, Почта, Администрация, д/сад, школа, Церковь);
30.06.2023 с 12-00 до 17-00
Ставропольский район
с. Ташелка: ул. Менжинского (частично); ул. Набережная.
с. Нижнее Санчелеево (ул. Горького, ул. Чапаева, ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Северная, ул. Красноармейская);
с.Верхнее Санчелеево (ул. Северная, ул. Пушкина, ул. Пирогова, ул. Южная, ул. Полевая);
с. Лопатино (полностью).
пос. Менжинский (полностью)
30.06.2023 с 10-00 до 16-00
Ставропольский район
с. Белозерки (пер. Западный; пер. Восточный; ул. Восточная; ул. Комсомольская; ул. Советская; ул. Мира; ул. Щербакова; ул. Кудашева; ул. Жилина; ул. Пионерская; Новый проезд; пер. Комсомольский; ул. Калинина; пер. Пионерский; пер. Зеленый)
с. Тимофеевка (проезд Веры, проезд Надежды, проезд Любви, ул. Энергетиков; ул. Южная; ул. Строителей; ул. Новоуренгойская; ул. Луговая; ул. Яблоневая; ул. Цветочная; ул. Радужная; пер. Радужный; ул. Звездная; ул. Южная-2; ул. Садовая; ул. Полевая; ул. Андриянова; ул. Школьная; ул. Российская; ул. Голоднова, ул. Еряшева, ул. Северная, Обводное шоссе)
03.07.2023 с 10-30 до 16-00
Красноярский район
с. Чапаево
с. Шилан
с. Хорошенькое
п. Водный
п. Подлесный
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.