В Самарской области 38-летний житель Чапаевска, работающий специалистом техподдержки торговой интернет-площадки стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Сначала мужчине настойчиво звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший утверждал, что в отделе полиции приняли сообщение о махинациях с банковскими счетами потерпевшего. Для предотвращения кражи денег "полицейский" порекомендовал оформить заем.
Житель Чапаевска уже сталкивался с такими мошенничествами по работе и не поверил звонившему. Однако уже через несколько минут ему в мессенджер поступило сообщение якобы от менеджера банка, где была личная информация жертвы и его "кодовое слово" для сохранения сбережений. "Специалист" предложил отправить деньги на безопасный счет. В итоге мужчина все же перешел по ссылке и перевел более 2,5 млн руб. на "резервный" банковский счет. Позже потерпевший проверил личный кабинет, не нашел там "спасенную" сумму и обратился в полицию.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063