16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Силовики задержали Игоря Сиротенко из-за убийств в ритуальной сфере Четырех участников ОПГ будут судить в Самаре за сбыт наркотиков на 3,5 млн рублей В Самаре возбудили уголовное дело из-за избиения собаки Экс-чиновница "команды Меркушкина" пытается снять аресты с Toyota RAV4 и двух iPhone Экс-чиновника Виктора Федоренчика отправили под домашний арест из-за новых афер

Преступления Происшествия

Специалист техподдержки из Чапаевска отдал мошенникам 2,5 млн рублей

ЧАПАЕВСК. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 7
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области 38-летний житель Чапаевска, работающий специалистом техподдержки торговой интернет-площадки стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сначала мужчине настойчиво звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший утверждал, что в отделе полиции приняли сообщение о махинациях с банковскими счетами потерпевшего. Для предотвращения кражи денег "полицейский" порекомендовал оформить заем.

Житель Чапаевска уже сталкивался с такими мошенничествами по работе и не поверил звонившему. Однако уже через несколько минут ему в мессенджер поступило сообщение якобы от менеджера банка, где была личная информация жертвы и его "кодовое слово" для сохранения сбережений. "Специалист" предложил отправить деньги на безопасный счет. В итоге мужчина все же перешел по ссылке и перевел более 2,5 млн руб. на "резервный" банковский счет. Позже потерпевший проверил личный кабинет, не нашел там "спасенную" сумму и обратился в полицию.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2