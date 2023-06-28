Специалист техподдержки из Чапаевска отдал мошенникам 2,5 млн рублей

В Самарской области 38-летний житель Чапаевска, работающий специалистом техподдержки торговой интернет-площадки стал жертвой мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сначала мужчине настойчиво звонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший утверждал, что в отделе полиции приняли сообщение о махинациях с банковскими счетами потерпевшего. Для предотвращения кражи денег "полицейский" порекомендовал оформить заем.

Житель Чапаевска уже сталкивался с такими мошенничествами по работе и не поверил звонившему. Однако уже через несколько минут ему в мессенджер поступило сообщение якобы от менеджера банка, где была личная информация жертвы и его "кодовое слово" для сохранения сбережений. "Специалист" предложил отправить деньги на безопасный счет. В итоге мужчина все же перешел по ссылке и перевел более 2,5 млн руб. на "резервный" банковский счет. Позже потерпевший проверил личный кабинет, не нашел там "спасенную" сумму и обратился в полицию.