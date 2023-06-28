ВСК застраховала автомобили "Автохозяйства Администрации города Омска"

Омский филиал Страхового Дома ВСК защитил полисами ОСАГО автомобили казенного учреждения города Омска "Автохозяйство Администрации города Омска".
Страховая защита действует до июля 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 140 автомобилей. Стоимость контракта составила более 230 тыс. рублей.
"Полис ОСАГО необходим для качественной и бесперебойной работы служебного транспорта. ВСК более 30 лет обеспечивает защиту государственных и муниципальных учреждений в сфере автострахования. Мы гарантируем ответственный подход и оперативное урегулирование каждого страхового случая", — отметил Тимур Токпанов, директор Омского филиала Страхового Дома ВСК.
"Автохозяйство Администрации города Омска" осуществляет перевозку и обслуживание должностных лиц органов местного самоуправления. Учреждение проводит текущий и капитальный ремонт автомобилей и гаражного оборудования, а также размещает и хранит автомобильную технику на своей территории.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.