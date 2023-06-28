В Самаре загорелось пустое здание на ул. 8-я Радиальная

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В среду, 28 июня, примерно в 15:27, начался пожар в неэксплуатируемом здании на ул. 8-й Радиальной, 31 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.