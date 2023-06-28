В Самаре прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!"

Во вторник, 27 июня, в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области "Мы будем жить!".

Более 150 человек - представители власти, аппарата областной антинаркотической комиссии, силовых структур, профильных ведомств, СМИ и общественных организаций - обсудили в областной столице тему консолидации ресурсов, необходимых для реализации в Самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной президентом Российской Федерации на 2020–2030 гг.

Мероприятие было приурочено к международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, и направлено на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области.

Согласно антинаркотической стратегии, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году, акцент в борьбе с наркоугрозами сделан через лоббирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Слаженная работа представителей всех ветвей власти, общества и общественных институтов и создание единого пространства для реализации антинаркотических инициатив и развитие межсекторального диалога - основа реализации антинаркотической стратегии.

Так, в круглом столе V ежегодного антинаркотического форума Самарской области "Мы будем жить!" приняли участие представители антинаркотической комиссии Самарской области, министерства здравоохранения СО, министерства труда СО, министерства демографии и социальной политики СО, руководители негосударственных программ социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ.

Почетными гостями форума стали председатель Самарского областного отделения "Союз журналистов России" Ирина Цветкова, зампредседателя общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, руководитель Самарского отделения "Офицеры России" Артур Маливанчук, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Константин Кунц.

Помимо круглого стола были также организованны зоны презентаций и тематические мастер-классы. Терапевтическое сообщество обменивалось новыми наработками, методиками и технологиями, рассказывали о программах профилактики, социальной реабилитации, сопровождения и помощи родственникам зависимых людей (созависимых).

Каждое мероприятие проходило в формате открытой дискуссии и затрагивало самые актуальные вопросы:

- создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020–2030гг, утвержденной президентом Российской Федерации;

- снижения рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

- снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

- построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.

Форум прошел при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Самарской области, при участии представителей министерства здравоохранения Самарской области, Самарской губернской думы, думы городского округа Самара, Общественной палаты Самарской области, ГУ МВД по Самарской области, ФСИН России по Самарской области, прокуратуры Самарской области, министерства труда, министерства демографии и социальной политики, представителей негосударственных центров социальной реабилитации, общественных антинаркотических организаций.

Организатор Форума - Самарский Антинаркотический Фронт. Информационную поддержку мероприятию оказало Самарское областное отделение Союза журналистов России, а также региональные и федеральные СМИ.