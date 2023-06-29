В Шенталинском районе задержали двух браконьеров с оружием

27 июня департамент охоты и рыболовства Самарской области осуществлял контроль на территории охотничьего угодья "Шенталинское" в Шенталинском районе. В результате проверки были задержаны два браконьера, сообщает пресс-служба департамента.
"Были задержаны двое граждан, которые, в нарушение требований Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России, находились на водоеме с охотничьим огнестрельным ружьем модели "Север" калибра 22 LR/20, а также карабином ОП СКС калибра 7,62/39 без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки", — отмечается в сообщении.
О происшедшем сообщили в полицию. На месте происшествия правоохранители изъяли резиновую лодку, прибор ночного видения, две единицы охотничьего огнестрельного (нарезного) оружия, 15 патронов.
По данному факту проводится проверка в соответствии с требованиями статей 144, 145 УПК РФ.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!