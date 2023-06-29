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Происшествия

В Шенталинском районе задержали двух браконьеров с оружием

ШЕНТАЛА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 июня департамент охоты и рыболовства Самарской области осуществлял контроль на территории охотничьего угодья "Шенталинское" в Шенталинском районе. В результате проверки были задержаны два браконьера, сообщает пресс-служба департамента.

"Были задержаны двое граждан, которые, в нарушение требований Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды России, находились на водоеме с охотничьим огнестрельным ружьем модели "Север" калибра 22 LR/20, а также карабином ОП СКС калибра 7,62/39 без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки", — отмечается в сообщении.

О происшедшем сообщили в полицию. На месте происшествия правоохранители изъяли резиновую лодку, прибор ночного видения, две единицы охотничьего огнестрельного (нарезного) оружия, 15 патронов. 

По данному факту проводится проверка в соответствии с требованиями статей 144, 145 УПК РФ.

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