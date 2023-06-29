Фармацевт из Самары отдала мошенникам более 2 млн рублей

Жительница Самары, работающая фармацевтом, лишилась сбережений, поверив мошенникам, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что мошенники пытаются похитить ее деньги, лежащие на счете. Чтобы сохранить сбережения необходимо все средства перевести на указанный им "безопасный" расчетный счет.

Потерпевшая поверила аферисту и перевела на указанный им счет более 2,2 млн руб., после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.