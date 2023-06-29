ХК "Лада" подписал нападающего Егора Меркесова

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с нападающим Егором Меркесовым.
Меркесов является уроженцем Белгородской области, в том же регионе он начал заниматься хоккеем, но в последние годы представлял школу "Кристалл" из Южно-Сахалинска.
В прошлом сезоне 17-летний форвард провел 39 матчей в ЮХЛ и набрал 56 (21+35) очков, став одним из лучших бомбардиров зоны Сибирь - Дальний Восток, а также принял участие в финальном этапе Первенства России среди игроков 2006 года рождения.
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