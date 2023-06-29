В историческом парке "Россия — моя история" пройдет экскурсия об истории самарских улиц

В пятницу, 30 июня, в 17:00 исторический парк "Россия-моя история" приглашает на сборную экскурсию "История самарских улиц", сообщили в региональном минкульте.

Во время экскурсии самарцы узнают, какое здание в городе было одним из первых каменных строений, что находилось в здании окружного суда, что такое казенная пристань, и где она располагалась и т. д.

Стоимость: 250 рублей плюс входные билеты. Записаться на программу можно по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.