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В историческом парке "Россия — моя история" пройдет экскурсия об истории самарских улиц

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 июня, в 17:00 исторический парк "Россия-моя история" приглашает на сборную экскурсию "История самарских улиц", сообщили в региональном минкульте.

Во время экскурсии самарцы узнают, какое здание в городе было одним из первых каменных строений, что находилось в здании окружного суда, что такое казенная пристань, и где она располагалась и т. д.

Стоимость: 250 рублей плюс входные билеты. Записаться на программу можно по тел.: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52.

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