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ДТП Происшествия

Число погибших в ДТП с минивэном в Самарской области выросло до семи

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Количество погибших при столкновении легкового автомобиля и минивэна в Самарской области увеличилось до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В настоящее время семь пострадавших находятся под наблюдением медицинских работников, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четыре пациента в тяжелом состоянии, состояние трех человек оценивается как средней степени тяжести. Один пострадавший скончался от тяжести полученных травм", — сообщила собеседница агентства.

Напомним, ночью 27 июня на 109 км трассы Самара — Большая Черниговка водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn под управлением 25-летнего мужчины. В результате погибли водитель и четверо пассажиров Hyundai, а также пассажир Honda. Еще восемь пассажиров Honda Stepwgn попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Известно, что среди погибших были два гражданина Киргизии и четверо граждан Узбекистана.

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