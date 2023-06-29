Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по энергобезопасности

В четверг, 29 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.

В нем приняли участие руководство министерства энергетики и ЖКХ региона, тарифных органов, ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению вопросов повестки подключились главы 37 муниципальных образований Самарской области.

Участники совещания рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки системы энергообеспечения региона к зимнему отопительному периоду, оперативного реагирования ресурсоснабжающих организаций при возникновении нарушений электроснабжения потребителей, мероприятиях по консолидации территориальных сетевых компаний.

Как отметил в своем докладе руководитель управления энергетики регионального минэнерго Вадим Маслов, Министерство энергетики РФ поручило региональным штабам проверить готовность территориальных сетевых организаций с объектами сетевого хозяйства мощностью ниже 110 кВ к наступлению отопительного периода.

В Самарской области работают 36 таких организаций. Еще 16 ТСО, с энергообъектами более высокой мощности, пройдут федеральную проверку. На заседании штаба было решено создать рабочую группу с участием представителей органов власти и крупнейших ресурсоснабжающих компаний, которая организует контрольные мероприятия.

Готовность к осенне-зимнему периоду будет оцениваться по следующим критериям: выполнение ремонтных программ, укомплектованность аварийного запаса оборудования и материалов, укомплектованность персоналом, наличие аварийных бригад. Самое пристальное внимание контролирующий орган будет уделять инцидентам с нарушениями энергоснабжения абонентов в прошедшем отопительном периоде. Участники рабочей группы оценят причины происшествий и эффективность действий компаний по устранению нарушений.

О важности оперативного восстановления энергоснабжения в случае погодных или техногенных сбоев рассказал в своем докладе заместитель начальника главного управления МЧС по Самарской области Алексей Крючков. В случае нарушения энергоснабжения более чем пятидесяти потребителей на период более чем 24 часа вводится режим ЧС, предполагающий проведение аварийно-спасательных работ и комплекс мер по первоочередному жизнеобеспечению людей.

Заместитель главы территориального управления МЧС призвал руководство ТСО, решая срочные задачи по восстановлению энергоснабжения, работать в постоянном контакте с министерством чрезвычайных ситуаций и главами муниципальных образований.

Представители крупнейших ресурсоснабжающих организаций доложили о готовности к действиям в аварийных ситуациях: наличии ремонтных бригад, резервных источников питания, технических возможностях, договорах с другими специализированными организациями на привлечение дополнительных ресурсов.

"В целом работа по ликвидации аварийных ситуаций у нас выстроена достаточно хорошо, мы достаточно быстро справляемся со сложностями. У наших крупных сетевых компаний достаточно кадровых и технических ресурсов, чтобы справляться с любыми проблемами, если они возникают. Прошу и впредь максимально оперативно реагировать на аварийные ситуации, активно взаимодействовать с МЧС и органами местного самоуправления, своевременно информировать жителей через муниципалитеты о сроках восстановления электроснабжения потребителей. Важно своевременно доводить до населения эту информацию через оперативные каналы связи, прежде всего через госпаблики муниципалитетов в социальных сетях", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

На заседании штаба обсудили также вопрос консолидации территориальных сетевых организаций. Изменения инициированы Министерством энергетики РФ. Небольшие сетевые организации, которые не соответствуют критериям, установленным министерством, не получат тариф на услуги по передаче электроэнергии, а значит, не смогут продолжить работу с потребителями. Этот процесс уже коснулся ряда региональных сетевых компаний и в ближайшее время затронет еще девять организаций. Однако на надежности энергоснабжения преобразования в отрасли не отразятся.

"Сетевое хозяйство этих компаний не останется без присмотра. Имущество таких организаций перейдет к более крупным и надежным поставщикам энергии, они продолжат обслуживание сетей. Это позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей", - отметил в заключение Виктор Кудряшов.