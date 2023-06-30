Исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья - на контроле правительства Самарской области

В четверг, 29 июня, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья. В совещании приняли участие представители регионального министерства строительства, главы ряда городов и муниципальных районов Самарской области.

На совещании обсудили, как в области обеспечивается выполнение планов по контрактации объемов переселения граждан из аварийного жилищного фонда и достижение целевых показателей по переселению граждан в 2023 году.

Вопросу переселения граждан из аварийного жилья придается исключительное значение на федеральном уровне, в Самарском регионе эта тема также является одной из приоритетных. За последние несколько лет в этом направлении проделана большая работа. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона отметил, что в прошлом году из аварийного фонда было расселено рекордное количество - 5 120 человек.

На ближайшие 1,5 года задачи еще более масштабные, за это время необходимо завершить расселение аварийного жилого фонда. Всего по состоянию на 22 июня текущего года расселено 12,6 тыс. граждан из общей площади более 210 тысяч квадратных метров. Это составляет 87% от установленного показателя национального проекта "Жилье и городская среда".

100%-го результата планируется достичь к декабрю - после завершения строительства домов на территории Безенчукского, Волжского, Хворостянского муниципальных районов, городских округов Самара, Сызрань, Чапаевск. В этих домах уже приобретены жилые помещения, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В настоящее время на территории региона реализуются четвертый (2022–2023 гг.) и пятый (2023–2024 гг.) этапы адресной программы. В целом в 2023 году необходимо расселить 4 692 гражданина из 2 164 аварийных жилых помещений общей площадью порядка 80 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Кроме того, необходимо завершить фактическое расселение предыдущих этапов, которые не были расселены ввиду судебных тяжб, это 570 человек из 203 жилых помещений общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

В настоящее время в муниципальных образованиях ведется активная работа по оценке аварийных жилых помещений для выплаты выкупной стоимости и передача квартир в муниципальную собственность от поставщиков для предоставления гражданам взамен аварийного жилья. Параллельно продолжается контрактация на 2023–2024 годы.

На совещании у председателя Правительства Самарской области заслушали доклады глав муниципальных образований, где в этом и следующем году большие объемы расселения.

Больше всего вопросов по срокам исполнения программы у главы облправительства возникло к Сызрани, где в 2023 году для достижения планового показателя предстоит расселить 559 аварийных помещений. Представитель администрации муниципалитета доложил, что 174 квартиры планируется предоставить в строящихся домах, один из которых уже введен. Еще один дом запланирован к сдаче в августе этого года.

Есть собственники, которые выбрали выплаты, чтобы приобрести жилье взамен аварийного самостоятельно. Кроме того, 43 квартиры планируется к выкупу на вторичном рынке; Правительство региона оказало поддержку муниципалитету, направив для этой цели дополнительные средства. Виктор Кудряшов поручил муниципалитету выполнить задачу в сжатые сроки. Также на совещании прозвучало, что по строительству жилья для переселения в следующем году ведутся переговоры с застройщиками, свободные площадки для будущих домов в Сызрани есть.

В Отрадном с объемами расселения этого года практически справились, осталось два жилых помещения. В следующем году у муниципалитета серьезная задача - предстоит расселить 2250 квадратных метров жилья. Глава города Александр Мецкер сообщил, что к строительству уже приступили, есть понимание, как достичь плановых показателей.

"Переселение из аварийного жилья - важнейший на сегодня вопрос. Мы должны быть уверены - каждый из вас понимает, что необходимо предпринять для исполнения программы. Прошлый год по числу переселенных граждан мы закончили с перевыполнением на 13%. В этом году задача также должна быть выполнена", - подчеркнул Виктор Кудряшов.