Самарская область вновь признана лидером по реализации национальных проектов и исполнению госпрограмм

Регион вновь признан лидером по исполнению целевых показателей национальных проектов и государственных программ. Высокая оценка прозвучала в ходе совещания под руководством председателя президиума правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию в РФ, зампреда председателя правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. Самарскую область на заседании комиссии представил первый вице-губернатор - председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

Масштабное обновление социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры - важная задача национальных проектов, инициированных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Для жителей региона цели национальных проектов очевидны: это масштабное строительство школ, детских садов и многих других социальных объектов, быстрые темпы ремонта и возведения дорог, мостов, водоводов и очистных сооружений, благоустройство дворов и общественных территорий.

Напомним, в текущем году в Самарской области планируется ввести в эксплуатацию 36 социальных объектов в рамках капитального строительства или реконструкции, еще на 73 объектах идут ремонт или модернизация.

Итоги исполнения планов традиционно подводятся в конце года, но исполнение целевых показателей (уровень контрактации, кассового освоения бюджетных средств, физической готовности объектов капитального строительства), а также реализации других, "нематериальных" планов по каждой программе находится на постоянном контроле правительственной комиссии с первых дней года.

В настоящее время наш регион участвует в реализации 23 федеральных программ и проектов. Как показали результаты первых пяти месяцев, Самарская область лидирует по большинству направлений.

"Мы активно используем те инструменты и механизмы, которые предлагает федеральный центр для решения вопросов развития регионов, поэтому Самарская область участвует в большинстве программ и проектов. Исполнение 13 из 23 госпрограмм идет с превышением среднероссийских темпов. По восьми исполнение фиксируется на среднем по России уровне. Еще по двум направлениям мы достигнем контрольных результатов уже в июле текущего года", - пояснил Виктор Кудряшов.

Губерния находится на первом месте в Приволжском федеральном округе и втором в стране по показателю "Дорожное строительство". В этом году власти планируют ввести в эксплуатацию 102 объекта дорожного хозяйства общей протяженностью 338 километров, на 35% этот план уже выполнен, а восемь новых дорог полностью готовы и получили все необходимые заключения контролирующих органов для ввода.

Регион лидирует на федеральном уровне по направлению "Реализация Всероссийского конкурса лучших проектов создания городской среды". В текущем году сразу в семи муниципалитетах, победивших в конкурсе лучших проектов благоустройства в малых городах, появятся новые общественные пространства, места для прогулок и отдыха - скверы, парки, бульвары, набережные. Это рекордное число малых городов региона, одержавших победу в конкурсе. Благоустройство общественных пространств также идет в быстром темпе.

Самарская область занимает первое место в ПФО по уровню реализации федерального проекта "Чистая вода". В этом году в регионе идет ведется строительство 10 очистных сооружений, восемь из них планируют ввести в эксплуатацию до конца года, а один из этих объектов - водозабор Ветлянский в Нефтегорском районе - уже введен. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой до 65 тысяч жителей региона.

Лидерство в округе Самарская область удерживает и по реализации программы "Формирование комфортной городской среды". Работа по благоустройству дворовых и общественных территорий ведется в ускоренном темпе и будет выполнена с превышением плановых показателей за счет экономии средств по итогам процедуры электронных торгов. Сверх плана планируется благоустроить 31 дворовую территорию (план составлял 272 двора, фактически будет отремонтировано 303).

Вопросы исполнения показателей национальных проектов являются безусловным приоритетом в работе команды губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Именно на такой результат нацеливает глава региона областное правительство. В Самарской области постоянно действует собственная система мониторинга реализации нацпроектов, под строгим контролем исполнение всех федеральных и региональных программ.

Марат Хуснуллин отметил высокий уровень исполнения планов в регионе и привел Самарскую область в пример другим субъектам Федерации.

Средства на реализацию проектов региону выделяются из федерального бюджета - и от того, как движется исполнение планов, зависит дальнейшее финансирование.

"Доверие федерального центра для нас очень важно. Нет сомнений, что мы выполним намеченные планы и обеспечим результат, который укрепит это доверие и повысит качество жизни людей", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Напомним, по итогам прошлого года Самарская область также была отмечена в числе лучших регионов по выполнению показателей национальных проектов. Соответствующую оценку дал заместитель председателя комиссии по региональному развитию, министр строительства РФ Ирек Файзуллин.