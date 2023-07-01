В Самаре под колесами электропоезда погиб молодой мужчина

Утром в субботу, 1 июля, на 108-м километре КбшЖД вблизи железнодорожной станции Безымянка электропоездом смертельно травмирован 26-летний местный житель, который переходил пути в запрещенном месте, находясь в аудио-наушниках, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
В связи со случившимся Центральным МСУТ СК РФ организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УКРФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Следователями проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия", — отметили в Центральном МСУТ СК РФ.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!