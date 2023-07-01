В Самаре под колесами электропоезда погиб молодой мужчина

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Утром в субботу, 1 июля, на 108-м километре КбшЖД вблизи железнодорожной станции Безымянка электропоездом смертельно травмирован 26-летний местный житель, который переходил пути в запрещенном месте, находясь в аудио-наушниках, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: МСУТ СК РФ