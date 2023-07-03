Сегодня АО "Транснефть - Приволга" является современным, высокотехнологичным предприятием, транспортирует одну треть добываемой в РФ нефти. Экологичность, энергоэффективность, строгое соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности — основные принципы, в соответствии с которыми предприятие ведет производственную деятельность в шести субъектах Российской Федерации: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях, а также в Республике Татарстан.

Предприятие принимает участие в реализации ряда инвестиционных проектов, имеющих большое значение для развития системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов России. На объектах предприятия проходят испытания новых образцов оборудования, в том числе созданные в рамках программы импортозамещения ПАО "Транснефть".

АО "Транснефть - Приволга" вносит значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия. Так, только в 2022 году в бюджеты разного уровня выплачено почти 10 миллиардов рублей налогов.

Помимо активной экономической деятельности, АО "Транснефть - Приволга" реализует целый ряд проектов в социальной сфере, оказывает благотворительную помощь медицинским, образовательным и дошкольным учреждениям, содействует развитию спорта в регионах присутствия. Акционерное общество участвует в строительстве и благоустройстве социально значимых объектов: школ, детских садов, лечебных учреждений, стадионов и парков. В частности, в 2022 году АО "Транснефть - Приволга" при поддержке компании направило на благотворительность около 198 млн рублей.

30 июня состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею. В праздновании приняли участие президент первый вице-президент ПАО "Транснефть" М. С. Гришанин, вице-президенты ПАО "Транснефть" С. А. Шоцкий, В. А. Каланда, Б. М. Король, губернатор Самарской области Д. И. Азаров, Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе М. А. Феоктистов, генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Д. Ю. Бузлаев, руководители дочерних обществ компании "Транснефть", коллектив и ветераны.

Во время торжественной церемонии состоялось вручение наград сотрудникам за отличные результаты в работе. Всего к юбилею предприятия наградами разного уровня были отмечены более 180 человек.

М. С. Гришанин зачитал приветственное слово президента компании Н. П. Токарева, в котором отмечены достижения АО "Транснефть - Приволга", в том числе в реконструкции и модернизации объектов трубопроводной инфраструктуры. "Главное, что у нас есть — это наши сотрудники, которые каждый день на своем рабочем месте честно и добросовестно выполняют свои задачи. В этом основное преимущество компании Транснефть. Огромное Вам за это спасибо".

Обращаясь к трудовому коллективу предприятия, Губернатор Самарской области Д. И. Азаров подчеркнул, что оно подошло к юбилею с выдающимися результатами. "Я очень рад, что имею возможно поздравить "Транснефть - Приволгу" с 70-летним юбилеем. Историю компании, предприятия, конечно же, формировали люди — люди выдающиеся". Дмитрий Азаров поблагодарил компанию за социальное партнерство с Самарской областью, за то, что в сотрудничестве с регионом реализуется ряд общественно значимых проектов, строятся новые объекты.