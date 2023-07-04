Женский БК "Самара" завоевал "серебро" чемпионата России

Женский БК "Самара" стал серебряным призером Winline чемпионата России 3×3, сообщает пресс-служба клуба. Соревнования завершились 2 июля в Перми.

Круговой турнир девушки прошли без поражений. В полуфинале с екатеринбургским "Сима-Ленд" Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова также были сильнее (14:8) — но вот решающий матч "Самаре" не удался: 10:16 против давних соперниц из COP-Petersburg.

Мужская команда "Самара" взяла четыре победы в круговом турнире финала — но уже в четвертьфинале Виктор Кашин, Данила Чикарев, Семен Дебда и Иван Пьянзин уступили екатеринбургскому "ХелиТаб-СКСО" (15:21) и выбыли из борьбы за медали.

В итоговом рейтинге чемпионата "Самара", как и год назад, стала шестой.





