Женский БК "Самара" завоевал "серебро" чемпионата России

Женский БК "Самара" стал серебряным призером Winline чемпионата России 3×3, сообщает пресс-служба клуба. Соревнования завершились 2 июля в Перми.
Круговой турнир девушки прошли без поражений. В полуфинале с екатеринбургским "Сима-Ленд" Кристина Евсейчева, Яна Митрофанова, Ирина Архипова и Анастасия Ушкалова также были сильнее (14:8) — но вот решающий матч "Самаре" не удался: 10:16 против давних соперниц из COP-Petersburg.
Мужская команда "Самара" взяла четыре победы в круговом турнире финала — но уже в четвертьфинале Виктор Кашин, Данила Чикарев, Семен Дебда и Иван Пьянзин уступили екатеринбургскому "ХелиТаб-СКСО" (15:21) и выбыли из борьбы за медали.
В итоговом рейтинге чемпионата "Самара", как и год назад, стала шестой.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.