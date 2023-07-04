Две Lada Kalina сгорели ночью в пос. Безенчук

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Во вторник, 4 июля, примерно в 0:04, около дома № 70 на ул. Быковского в пос. Безенчук загорелись две Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.