ВТБ: в первом полугодии выдачи автокредитов в России составили рекордные 600 млрд рублей

По оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май — порядка 118 млрд рублей.

Клиенты ВТБ в июне также заключили рекордное количество сделок на приобретение автомобилей — более 14 тысяч на сумму около 17,5 млрд рублей. Это на 20% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 53,8 тысяч автокредитов на сумму более 66 млрд рублей, в 2,5 раза "обогнав" результат первого полугодия 2022 года и на 42% — 2021 года. Регионами-лидерами по объему выданных ВТБ средств в июне стали Москва и область (более 3,9 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (около 1,5 млрд рублей), а также Республика Татарстан (более 810 млн) и Краснодарский край (свыше 750 млн).

"Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку транспортных средств, дожидаясь стабилизации рынка. В то же время рынок автокредитования "разгоняет" поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественной промышленности. Свое влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто", — прокомментировал вице-президент, начальник управления партнёрских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

На фоне сохраняющегося дефицита предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,24 млн рублей, увеличившись на 11 тысяч к показателю мая и примерно на 51 тысячу — января 2023 года.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у клиентов пользуются автомобили Lada — c ними в январе–июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia с долей в выдачах 8,8%, Omoda — 7,6%, Hyundai — 7,1%. Замыкает топ-5 Changan, впервые вошедший в список лидеров (около 4% сделок).