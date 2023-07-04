"Я хочу дарить людям хорошие эмоции": художница Beco о своем творчестве

"Поднимаю глаза, а на стиральной машинке написано Beko, так и родился мой ник" — рассказывает Варя. Одна опечатка — и название производителя бытовой техники превратилось в псевдоним для необычной современной художницы.

Недавно аудитория Beco во ВКонтакте перевалила за 80 тыс. человек, и эта цифра продолжает стремительно расти. Стиль, совмещающий ситуации из жизни с забавными минималистичными персонажами — вот что притягивает внимание к творчеству молодой художницы.

Девушка обожает сладкое и всегда рада поговорить с новыми людьми. Общаясь с Варей Назаровой, чувствуешь прилив позитива и тепла, который потом останется с тобой на весь день. О том, как придумываются смешные картинки, где искать вдохновение и почему не стоит бояться творческих кризисов — узнаете из нашего интервью. А уже 15 июля с Варей и другими художниками со всей России можно будет пообщаться лично на первом самарском арт-маркете "ДАНЖ".

— Какими тремя словами, ты описала бы свой стиль?

— Простой, милый и смешной.

— Как он сформировался?

— В моих старых работах уже прослеживалось то, что появится в моем стиле года через два: большие глаза, большие головы. Я думаю, что на мой стиль также повлияло то, что я встречала в интернете. Например, работы Асинастры. Это, видимо, незаметно откладывалось на подкорке. Плюс работы моей одноклассницы — она рисовала примерно очень похожих челиков на полях в тетради. И потом я как-то сидела и думала: "Вот надо нарисовать смешную рожу. Вот как я это сделаю?". По законам нашего мозга, нам кажется милым большие глаза и маленькие тельца. Так, потихоньку из "рожи" в "рожу", стиль и выразился.

— У тебя есть увлечения кроме рисования?

— Я очень люблю читать. Перед тем как пойти с тобой на интервью, сидела читала "Голландский дом". Очень хорошая книга. Помимо рисования, я еще пытаюсь научиться вязать милые игрушки из плюшевой нитки. Но у меня пока вместо шмеля получилась какая-то лампочка. Ну и ладно. Еще я бы очень хотела петь или играть на гитаре.

— Когда появилась твоя группа?

— Когда я жила в интернате во время учебы в лицее, моя соседка по комнате начала показывать мне группы художников. Нам тогда было по 14 лет. Я до этого не знала, что люди создают свои сообщества в интернете и рисуют туда что-то. Первая мысль была: "Что? Я тоже, вообще-то, хочу!" Так я создала свою первую группу, в которую я выкладывала карандашные скетчи своих персонажей. Но потом я ее удалила и сделала другую, тоже с мыслью выкладывать туда свои красивые эстетичные работы как какой-нибудь популярный художник.

— У тебя есть кумиры?

— Мне очень много кто нравится. В основном это художники, которые рисуют реально крутые и красивые работы, а не какие-то мини-комиксы или мемы. Основная, конечно же, Pantyk — это прям первое место. Как только я увидела группу с ее работами, чуть ли не из-за нее свою и создала. Ну и еще из самых любимых — Антейку. У нее рисунки уютные, приятные, классные.

— Успех для художника — везение или труд?

— Есть разные схемы успеха. У нас много классных российских художников, которые реально работают с Диснеем, например. Можно сказать, что они успешные, но при этом у них может быть 2-3 тыс. подписчиков. Я знаю одну художницу — Anna Cattish, которая рисовала клип для Глюкозы и дизайн кукол Monster High. Она создала много разных классных штук, но при этом у нее подписчиков где-то 35 тысяч. А бывают люди, у которых очень много подписчиков, но нет каких-либо серьезных проектов.

И то и то успех, но разный. И зависит ли он от удачи? Наверное, отчасти. Мне кажется, если человек создает что-то классное, то людям это понравится в любом случае. Нельзя сказать, что все зависит только от удачи. Человеку повезет понравиться людям, случайно что-то нарисовав. Но он же это сам сделал. Это работа над собой, но работа, которая не всегда тяжелая.

— Что нравится рисовать больше всего?

— В принципе те смешные картинки, которые я выкладываю к себе в группу. Когда я их рисую, сама хихикаю над этим и это приятно. Большой спектр эмоций, который можно вызвать очень просто. Когда я такое выкладываю и вижу, что оно вызывает у людей улыбку, то это еще и очень мило.

— Как у тебя появляются идеи для веселых картинок?

— Очень часто я могу просто сидеть, и в какой-то момент такая картинка просто всплывает перед глазами. Есть теория, что мысли на самом деле витают вокруг человека и если ему резко что-то приходит в голову — значит, одна из мыслей просто влетела ему в голову. Вот у меня, видимо, так же. Идеи периодически влетают в мою голову. Наверное, я притягиваю к себе только позитивное.

— Продолжи "Я никогда не нарисую…"

— Я никогда не нарисую то, что вызовет очень много негативных эмоций.

— Как обычно проходит твой день?

— Встаю я где-то в десять, быстренько собираюсь, еду отправлять всякие заказики или передать товар кому-то в руки. Там на ходу где-то перекусываю. Потом, когда возвращаюсь домой, сажусь рисовать что-нибудь для группы. Могу еще вечером съездить забрать из типографии готовые блокноты, наклейки. Если день поспокойнее, встаю попозже — в одиннадцать или двенадцать. Также у меня несколько раз в неделю занятия по чешскому языку. Но все же график остается примерно одинаковым. Я стараюсь сделать много полезного за день. Поэтому больше времени я провожу за рисованием и связанными с группой делами. И меня это вполне устраивает. Это приятно.

— Ты активно участвуешь в разных творческих мероприятиях, особенно арт-маркетах. У нас в Самаре они пока что не распространены. Как бы ты описала что это такое?

— Про маркеты мне часто приходится объяснять, потому что мои родные тоже до конца не понимают, зачем я встаю в семь утра и иду куда-то. В общем, я бы объяснила, что арт-маркет — это когда команда людей собирается вместе, арендует большое просторное помещение, отбирает художников в специально созданной группе, которые за отведенными им столами продают свой товар. Для участия художники платят денюжку. В принципе это мероприятие нацелено на то, чтобы люди могли купить себе продукцию художников или присмотреть для себя какие-то сувениры по любимым художественным произведениям, которые они не могут купить в интернете просто так. Кто-то ходит на маркеты, чтобы просто познакомиться с новыми людьми или любимыми художниками вживую. Мне нравятся маркеты именно за это — ты не просто сидишь и торгуешь. Там постоянно происходит какая-то движуха. Помню, нам выключили свет на одном из маркетов. Это не было чем-то страшным особо. Мы все тогда просто похихикали. Было даже мило, когда все в темноте такие: "Хех, ладно, постоим-подождем".

— Как родные относятся к тому, чем ты занимаешься?

— Моя мама хихикает с моих рисунков и иногда просит, чтобы я ей что-нибудь оставила. Мой папа тоже хихикает, но с каким-то скептическим взглядом, мол: "Ладно, тебе нравится — делай". Они оба очень поддерживающие. А если про более дальних родственников, то я стараюсь им даже не объяснять, чтобы не было каких-то лишних вопросов. Говорю: "Да, я что-то там рисую, какие-то там работы", потому что некоторые не понимают вообще. Просто поднимают бровь с вопросом, что это такое. Если не спрашивают, не показываю. А если спрашивают, то показываю что-то такое простенькое. Например, у меня есть серьги в виде тыковок — ну вот таким я торгую.

— Для тебя рисование — работа или хобби?

— Я воспринимаю это как работу. Но работу в удовольствие. Ну или хобби, которое перетекло в работу. Все зависит от того, как я в это вложусь. Если я сама подам заявление на маркет и меня возьмут туда, то я пойду на него и там заработаю. Или я могу на него не пойти и ничего не заработать — то есть это такая работа, которая зависит от меня самой.

— Сколько ты зарабатываешь?

— Доход напрямую зависит от того, насколько я сама постараюсь за месяц. Сейчас у меня висит 15-20 заказчиков, которым я должна ответить. И в принципе я могла бы еще набрать парочку, но у меня пока нет на это сил.

— Ты выпустила уже несколько наборов стикеров для мессенджера ВКонтакте. Существует много мифов, по поводу их создания: что нужно заплатить большие деньги, что берут очень неохотно. Как все происходит на самом деле?

— Ко мне на маркете подошел один человек и сказал: "Я видел твои стикеры в ВК. Ты, наверное, заплатила бешеные бабки, чтобы их протолкнуть". Это звучало очень унижающе. Несколько моих знакомых тоже мне писали с таким контекстом. Ну вы чего? На самом деле там все очень просто. В самом ВК есть статья в открытом доступе, как сделать свои стикеры. Для заявки нужно нарисовать пять эмоций персонажа. Прошлой зимой я нарисовала эти пять эмоций и закинула в предложенные записи основной группы "Стикеры ВКонтакте". Дальше нужно просто ждать. Если вас принимают, с вами связываются. Если не принимают, то заявку просто отклоняют. Зачастую люди, которые много-много подают заявок и их все отклоняют, считают, что им отказали, потому что они кому-то не заплатили. А на деле причина может быть совершенно любая: персонаж не понравился или рисовка неаккуратная. Поэтому ничего сложного нет. Да, бывает, не с первого раза получается и не с десятого. Но все равно, если не отступать, то обязательно примут.

— С того, что люди покупают твои стикеры, тебе, как автору, приходит процент?

— Да, Вконтакте платят мне за это.

— Есть ли у тебя ритуалы перед тем, как сесть рисовать?

— Мне главное сесть куда-нибудь, где будет удобно. В идеале, если мне прям очень хочется, я сажусь за свой стол, включаю музыку на задний фон и начинаю рисовать. Но зачастую те мордочки, которые я рисую, делаются достаточно быстро. Даже одна песня не успеет проиграть, когда я закончу. Поэтому если я понимаю, что мне нужно долго рисовать, то я все-таки включаю музыку и свой ночник в форме снеговичка, который светится приятным теплым светом. Вот тогда да — я готова надолго засесть рисовать. А если еще и ночь за окном и снег — вообще мечта!

— Подписчики часто узнают тебя на улице?

— Меня очень часто узнают на творческих фестивалях. Один раз было, у меня подружка сидела за столом, что-то продавала. А я к ней подхожу и начинаю прикалываться, типа: "О, это суперпопулярная художница?" Ко мне поворачиваются ее покупатели и такие: "Это что — Beco?!" Неожиданно получилось. А на улице было точно пару раз, когда меня узнали, но эти люди почему-то постеснялись подойти. Они меня сфоткали и убежали. Но на маркетах и фестивалях не стесняются и подходят. Это всегда приятно. Я уверена, что краснею каждый раз от смущения.

— Как ты относишься к критике своих работ?

— По большей части даже хорошо, если речь идет именно о критике. Очень часто люди в комментариях пишут что-то, что может реально звучать грубо. Я это читаю и думаю: "Блин, а, может, этот человек прав?". Когда люди пишут критику, то к этому, наверное, стоит прислушаться. Даже если она непрошеная. А вот когда люди просто пишут гадости — ну, это уже не мои проблемы.

— А почему они их пишут?

— Чаще всего человек пишет так, когда считает, что может что-то похожее. Он мог бы дать дельную критику, но к ней примешивается зависть и она перестает быть просто критикой. Это оскорбления, которые можно игнорировать, потому что человек необъективен. На самом деле те люди, которые так пишут — не особо умные и не особо взрослые. Представь, ты стоишь на улице и к тебе подходит десятилетний ребенок со словами: "Че ты выглядишь, как мне не нравится? Фу!" Ты же на это никак не отреагируешь? Ну, может, посмеешься. В интернете то же самое и происходит. Бывает еще так, что ты разговариваешь с человеком, а он тебя не понимает. Ты ему пытаешься объяснить и доказать что-то противоположное, а он тебя даже не слушает. Вот с такими людьми тоже не стоит разговаривать. Поэтому те, кто пишут какие-либо гадости либо просто завидуют, либо дети, либо не особо умные люди.

— Художники часто сталкиваются с "артблоками" — когда очень долго не можешь что-то нарисовать. Было ли у тебя так?

— Да, было. В один из таких периодов я забросила свою первую группу. Я думала, что все, я так больше не могу, я уродую своих персонажей, потому что не умею их нормально рисовать. Но спустя три месяца я оклемалась и решила, что я, может быть, не всегда могу красиво что-то нарисовать, но я хочу прогрессировать и хочу, чтобы люди видели мой прогресс. Поэтому я встану и пойду дальше. Артблоки и "нерисуи" — та же самая ступенька вверх. Весь твой творческий путь — лесенка. Неважно к чему это относится: рисованию, учебе, взятию интервью у других людей. Бывают моменты, когда тебе тяжело встать на ноги и пойти что-нибудь сделать или тяжело придумать вопросы, или тяжело взять в руки карандаш и нарисовать. Но это та же самая ступень, которую нужно перешагнуть и пережить. И только если ты через это перешагнешь, ты сможешь двигаться дальше.

— Как ты переживаешь этот период?

— Я себе позволяю отдохнуть. Если я понимаю, что не могу ничего придумать или что-то доделать, то я себя не заставляю насильно, так как знаю, что именно сейчас ничего не получится или выйдет очень плохо. Поэтому я лучше отдохну денечек другой, попью кофе, посмотрю сериалы. И я не виню себя за это состояние. Отдых — часть работы над собой, этап восстановления. Из-за того, что я расслаблена и отдыхаю, много времени и не нужно — день, два, три — и я снова смогу спокойно работать месяц.

— Что для тебя самое главное в творчестве?

— В жизни человека эмоции — самое ценное, что вообще есть. Был у меня в жизни довольно грустный период. Просто шла по улице и думала, что у меня ничего сейчас хорошего не происходит, что все складывается слишком неудачно. Я остановилась, подняла голову и увидела, что снег идет — красиво. И меня это так расслабило. Именно мгновение наслаждения какой-то мелочью — ради подобного стоит двигаться дальше. Это я называю эмоциями, умением наслаждаться тем, что происходит с тобой. Поэтому для меня важно, чтобы творчество вызывало эмоции. Причем любые. Я видела очень грустную картину художника недавно, где буквально сидит бабушка на кладбище и там все припорошено снегом, а сзади город и салюты пускают. А она сидит возле креста с букетиком и там подпись "С Новым годом!" Ну до слез просто. Но эта картинка прекрасна тем, что она вызывает эту самую эмоцию. Вот мое творчество заставляет людей улыбаться. Один раз мне мальчик написал, что у него была ужасная депрессия, но когда он увидел мои стикеры во ВКонтакте, он улыбнулся впервые за четыре месяца. Он меня очень сильно за это благодарил. В такие моменты я понимаю, что действительно рисую не зря.

— Что посоветуешь начинающим художникам?

— Очень важный совет — не останавливаться. В каком плане? Когда вы начинаете вести свою группу, возможно, ваши работы будут не самыми чудесными и иметь в себе ошибки. Поверьте, это хорошо. Вы будете видеть свои ошибки и с каждой работой больше совершенствоваться. Если вы видите, что вам не нравятся ваши первые работы — это уже шаг вперед. Важно не останавливаться. Пройти ступень, когда на вас никто не подписан и ваши работы еще на уровне начинающих. Пройти ступень, когда у вас артблок. Пройти ступень, когда у вас первые успехи и вы начнете понимать, для чего вы все это делаете. Успешным становится не тот, кто рожден при определенных условиях и платит много денег, а тот, кто не останавливается. В этом весь секрет. Нужно идти до конца, сколько бы времени на это ни потребовалось и чем бы вы ни занимались.