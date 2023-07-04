Лидером по числу дорожных происшествий в первом полугодии 2023 года стал Краснодарский край (почти 8% ДТП). В топ-5 также вошли Москва (7%), Московская область (6%), Приморский край (3,6%), Ростовская и Челябинская области, республика Башкортостан (по 3,4%). Средний размер выплаты по ОСАГО с начала года составил почти 69 тыс. рублей.

Чаще всего в 1 полугодии 2023 года участниками автомобильных аварий становились россияне в возрасте 30-40 лет (25% происшествий). Доля женщин среди виновников ДТП с начала года не превышает 17% — это ниже, чем по итогам 2022 года (20%).

Лидерство в рейтинге самых аварийных марок авто продолжает удерживать отечественная Лада — 16% происшествий. В антирейтинг также вошли Toyota (11%), Kia (8,8%), Hyundai (8,7), Nissan (5,5%), Renault (5,3%), Volkswagen (5%), Ford (3%), Skoda (3%), Chevrolet (3%).

При этом в общей структуре аварийности доля серьезных ДТП не превышает 2%. Чаще всего в такие аварии попадают обладатели японских и немецких авто. Так, самая высокая доля аварий с крупным ущербом пришлась на Toyota — 26% всех происшествий с участием автомобилей данной марки. В антирейтинг самых "опасных" водителей также вошли обладатели авто брендов Land Rover (9%), Mercedes-Benz (8,6%), BMW (7,5%), Audi (6,4%), Infiniti (5,9%), Volvo (5,9%).

Самыми аккуратными водителями в 1 полугодии 2023 года (среди авто наиболее популярных марок) стали обладатели автомобилей HUMMER (0,01% ДТП), Cadillac (0,04%), набирающих популярность на российском авторынке китайских Changan (0,06%), Haval (0,3%), Geely (0,5%) и Chery (0,7%), а также Peugeot (0,7%). Преимущественно без происшествий водят и владельцы недавно вышедшего на рынок Iran Khodro (не более 0,01% ДТП).

Несмотря на общее снижение аварийности по стране, ОСАГО остается самым востребованным видом страхования. В 2023 году система страхования гражданской ответственности автовладельцев отмечает 20-летний юбилей. С момента запуска рынок серьезно модернизировался, появились удобные для водителей цифровые сервисы, такие как европротокол. Сейчас процедурой упрощенного урегулирования пользуется каждый третий россиянин. А в 2023 году процесс оформления ДТП может стать для водителей полностью цифровым.