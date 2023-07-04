16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023" "Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

Страхование Финансы

ВСК составил рейтинг самых аварийных марок авто, в лидерах — LADA, Toyota, Kia и Hyundai

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лидером по числу дорожных происшествий в первом полугодии 2023 года стал Краснодарский край (почти 8% ДТП). В топ-5 также вошли Москва (7%), Московская область (6%), Приморский край (3,6%), Ростовская и Челябинская области, республика Башкортостан (по 3,4%). Средний размер выплаты по ОСАГО с начала года составил почти 69 тыс. рублей.

Чаще всего в 1 полугодии 2023 года участниками автомобильных аварий становились россияне в возрасте 30-40 лет (25% происшествий). Доля женщин среди виновников ДТП с начала года не превышает 17% — это ниже, чем по итогам 2022 года (20%).

Лидерство в рейтинге самых аварийных марок авто продолжает удерживать отечественная Лада — 16% происшествий. В антирейтинг также вошли Toyota (11%), Kia (8,8%), Hyundai (8,7), Nissan (5,5%), Renault (5,3%), Volkswagen (5%), Ford (3%), Skoda (3%), Chevrolet (3%).

При этом в общей структуре аварийности доля серьезных ДТП не превышает 2%. Чаще всего в такие аварии попадают обладатели японских и немецких авто. Так, самая высокая доля аварий с крупным ущербом пришлась на Toyota — 26% всех происшествий с участием автомобилей данной марки. В антирейтинг самых "опасных" водителей также вошли обладатели авто брендов Land Rover (9%), Mercedes-Benz (8,6%), BMW (7,5%), Audi (6,4%), Infiniti (5,9%), Volvo (5,9%).

Самыми аккуратными водителями в 1 полугодии 2023 года (среди авто наиболее популярных марок) стали обладатели автомобилей HUMMER (0,01% ДТП), Cadillac (0,04%), набирающих популярность на российском авторынке китайских Changan (0,06%), Haval (0,3%), Geely (0,5%) и Chery (0,7%), а также Peugeot (0,7%). Преимущественно без происшествий водят и владельцы недавно вышедшего на рынок Iran Khodro (не более 0,01% ДТП).

Несмотря на общее снижение аварийности по стране, ОСАГО остается самым востребованным видом страхования. В 2023 году система страхования гражданской ответственности автовладельцев отмечает 20-летний юбилей. С момента запуска рынок серьезно модернизировался, появились удобные для водителей цифровые сервисы, такие как европротокол. Сейчас процедурой упрощенного урегулирования пользуется каждый третий россиянин. А в 2023 году процесс оформления ДТП может стать для водителей полностью цифровым.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6