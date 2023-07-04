Банки запускают акции по кредитным картам

По данным Национального бюро кредитных историй, банки в России в мае выдали 1,10 млн новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что сказался эффект низкой базы — сокращение выдачи кредиток весной прошлого года. При этом крупные банки видят потенциал для дальнейшего роста продаж кредитных карт и запускают для этого стимулирующие акции.

О запуске такой акции, в частности, объявил банк "Открытие". Клиенты банка, которые станут владельцами кредитной карты "120 дней" до 14 августа 2023 года, могут вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонусов в таких акциях, как правило, зависит от ежемесячного оборота по карте.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ, по данным НБКИ в мае 2023 года было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

*принять участие в акции могут клиенты, у которых не было действующих кредитных карт "120 дней" на 1 июля 2023 года или которые совершили последнюю трансакцию по данной карте не позднее 31 декабря 2022 года.