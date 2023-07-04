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Банки запускают акции по кредитным картам

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Национального бюро кредитных историй, банки в России в мае выдали 1,10 млн новых кредитных карт. Это на 11,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Эксперты считают, что сказался эффект низкой базы — сокращение выдачи кредиток весной прошлого года. При этом крупные банки видят потенциал для дальнейшего роста продаж кредитных карт и запускают для этого стимулирующие акции.

О запуске такой акции, в частности, объявил банк "Открытие". Клиенты банка, которые станут владельцами кредитной карты "120 дней" до 14 августа 2023 года, могут вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонусов в таких акциях, как правило, зависит от ежемесячного оборота по карте.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ, по данным НБКИ в мае 2023 года было выдано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Башкортостан.

*принять участие в акции могут клиенты, у которых не было действующих кредитных карт "120 дней" на 1 июля 2023 года или которые совершили последнюю трансакцию по данной карте не позднее 31 декабря 2022 года.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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