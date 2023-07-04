В Самаре "Единая Россия" выдвинула Дмитрия Азарова кандидатом от партии на выборах губернатора

Во вторник, 4 июля, в самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого сразу после форума первичных отделений прошел первый этап региональной конференции "Единой России". Участие в ней приняли секретарь реготделения партии, губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы и областного парламента, члены и сторонники политического объединения, а также делегаты первичек. На повестке - выдвижение кандидата на выборах главы региона, которые состоятся в сентябре.

Дмитрий Азаров отметил: не случайно конференция проходит во Дворце спорта. "Он стал одним из заметных символов обновлений, происходящих в Самарской области, - заявил секретарь реготделения партии, приветствуя участников конференции. - Смысл нашей общей работы заключается в обновлении, новых импульсах развития экономики, социальной сферы, общественной жизни в Самарской области, строительстве нового, прекрасного будущего родной земли".

Руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский пориветствовал участников конференции от имени секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака. В своем обращении он отметил, что Самарская область находится в числе ключевых регионов страны, где сосредоточена мощнейшая промышленная база. Она является залогом для динамичного развития, а значит - повышения качества жизни людей.

"Важнейшая роль в повышении качества жизни лежит на самарском региональном отделении партии "Единая Россия" во главе с секретарем, губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым. За последние 5 лет в регионе построены 115 и отремонтированы 192 объекта здравоохранения. В рамках партийного проекта "Новые школы" построены и отремонтированы 54 детских сада и 9 школ. При поддержке партии открыты 6 ледовых арен, 18 спортивных комплексов, 7 стадионов, 117 спортивных площадок. Самарская область - один из первых регионов, наладивших систему поддержки участников СВО, а также оказания помощи жителям новых регионов нашей страны, - отметил Андрей Турчак. - Хочу поблагодарить лично секретаря реготделения, губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за большую проделанную работу и прошу не останавливаться на достигнутом".

Секретарь генсовета "Единой России" поддержал кандидатуру Дмитрия Азарова от партии на выборах губернатора Самарской области.

"За годы успешного управления регионом, Дмитрий Игоревич доказал, что он грамотный и ответственный руководитель. Ему доверяют люди, которые видят реальные дела, на себе ощущают позитивные перемены. Уверен, что этот выбор будет верным и мы продолжим работать единой командой", - обратился к участникам конференции Сергей Кислинский, секретарь местного отделения партии, первый заместитель главы Хворостянского района.

"По итогам встреч с жителями региона сформированы новыве задачи. Решить их сможем лишь только при систеном и командном подходе. Именно так строится работа региональной команды под руководством губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова", - отметила депутат регионального парламента Марина Сидухина и призвала участников конференции поддержать кандидатуру главы региона.

Активная молодежь тоже высказалась в поддержку Дмитрия Азарова. "Так, как нас поддерживает Дмитрий Игоревич, не поддерживают нигде. Добровольцы нашего региона достойно прошли пандемию, сейчас активно помогают бойцам СВО, собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети. Мы хотели бы поблагодарить и поддержать вашу кандидатуру. Мы за вас, Дмитрий Игоревич", - обратился руководитель местного штаба Молодой Гвардии в Куйбышевском внутригородском районе Самары Арсений Ганин.

"Дмитрия Игоревича я знаю очень давно. Это уникальный человек, добрый, порядочный, честный. Работая с депутатами, он сподвигнет нас к тому, чтобы мы делали все для того, чтобы Самарская область развивалась", - отметил депутат Госдумы Леонид Симановский.

Секретарь первичного отделения № 20 Сызрани Ольга Драгункина поблагодарила Дмитрия Азарова за масштабные преобразования в регионе, которые позволяют комфортно жить и воспитывать детей.

"Спасибо за вашу заботу о регионе и всех жителях. Мы вас поддерживаем", - обратилась она.

"Нам повезло, то у нас такой замечательный хозяин в регионе. Он наш земляк, который разбирается во всех вопросах, - добавил заслуженный артист России Сергей Войтенко и поблагодарил губернатора за работу, направленную на развитие всех сфер, в том числе культуры. - Нам действительно с вами очень повезло. Вы не просто политик, самое главное - хороший человек, который к каждому жителю Самарской области относится как к родному, каждому готов помочь".

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников в своем выступлении отметил единодушие однопартийцев в выборе своего лидера.

"Дмитрий Игоревич умеет слушать людей. И как патриот своего родного региона, служит его интересам. Он обеспечил прорывное развитие Самарской области по всем направлениям, вернул лидирующие позиции, - заявил спикер регионального парламента. - Разрешите выразить вам искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд на благо региона и его жителей. Ваш высочайший профессионализм, огромная ответственность, предельная открытость, опора на гражданское общество - залог дальнейшего успешного развитии нашего региона".

В итоге партийцы единодушно поддержали кандидатуру Дмитрия Азарова на должность главы региона на предстоящих выборах. Секретарь реготделения партии выразил слова благодарности землякам за оказанное доверие.

"Поддержка единомышленников, коллег, соратников - это очень важно. И я буду чувствовать за спиной вашу волю, энергию нашей большой партийной команды, доверие каждого из вас. Спасибо вам за это, - обратился Дмитрий Азаров. - Я чувствую ответственность перед всеми вами, необходимость оправдать ваше доверие. А также доверие всех земляков, жителей Самарской области, которые однажды уже поверили и избрали на должность когда-то мэра, а теперь губернатора региона. То есть назначили ответственным за благополучие нашей родной земли и людей, которые здесь живут. И я никак не могу подвести своих земляков".

Глава региона отметил, что у него есть мощная поддержка товарищей по партии. Предстоящие выборы - важнейший экзамен для всей команды регионального и местных отделений партии "Единая Россия".

"Экзамен на политическую зрелость, на способность защищать интересы людей, аргументировать, убеждать, вовлекать в общую работу на благо родной земли. Поддерживать, объединять, сплачивать, отвечать на самые актуальные вызовы и запросы и времени, и людей", - отметил Дмитрий Азаров.

Он добавил, что за последние годы сделано многое, но еще больше сделать предстоит. Главная задача - реализовать все пункты "Народной программы", куда вошли предложения жителей Самарской области. "Для нас этот документ обязателен к исполнению", - подчеркнул секретарь реготделения партии и поблагодарил жителей региона за неравнодушие к развитию губернии.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что партия контролирует исполнение всех предвыборных обязательств: "И нам есть, что вместе предъявить нашим избирателям, гражданам России, проживающим на территории Самарской области - как результат нашей совместной работы. Мы действуем по воле народа, и все достижения последних лет - результат исполнения партией взятых на себя обязательств. Теперь нам снова нужно доказать свое право на лидерство, вновь завоевать доверие людей, а затем оправдать его упорной работой - укреплением экономики, социальной сферы, повышением качества жизни".

Глава региона заявил, что главная задача - сделать все возможное для скорейшего достижения Победы в СВО. Сегодня миссия Самарской области, как и в годы Великой Отечественной войны - быть надежным тылом для страны, российской армии и их семей.

Секретарь реготделения партии "Единая Россия" уверен, что совместно разработанная программа действий задает перспективные векторы дальнейшего развития региона. Ее реализация позволит успешно решать масштабные задачи, которые стоят перед Самарской областью.

"Прежде всего все партийные организации "Единой России" в регионе должны сосредоточиться на том, чтобы донести наши замыслы, наши идеи до избирателей Самарской области, отчитаться за проделанную работу и вместе с людьми определить будущее нашего региона, - отметил он. - Со своей стороны, я приложу все усилия к тому, чтобы как можно шире рассказать о них людям, нашему обществу. Но предвыборная кампания - это коллективная работа, где важен вклад каждого. Вместе мы можем больше. Нам все по силам, если сумеем сплотить общество под знаменем Президента России, будем действовать единой командой - командой Самарской области".