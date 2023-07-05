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Хоккей Спорт

В составе тренерского штаба "Ладьи" произошли изменения

ТОЛЬЯТТИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новом сезоне главному тренеру ХК "Ладья" Сергею Лопушанскому будет помогать Олег Суздаленко, занявший пост старшего тренера, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Олег Сергеевич работал в юниорской сборной России, молодежной команде "Кузнецкие Медведи", а также в ДЮСШ "Металлург" (Новокузнецк), "Академия Михайлова" (Новомосковск) и "Балашиха".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Кроме того, в тренерский штаб "Ладьи" вошли Владимир Тарасов и Алексей Меркесов — оба специалиста работали в тольяттинской "молодежке" в сезоне 2022/2023. Владимир Юрьевич продолжит заниматься защитниками, Алексей Алексеевич — вратарями.

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