В составе тренерского штаба "Ладьи" произошли изменения

В новом сезоне главному тренеру ХК "Ладья" Сергею Лопушанскому будет помогать Олег Суздаленко, занявший пост старшего тренера, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Олег Сергеевич работал в юниорской сборной России, молодежной команде "Кузнецкие Медведи", а также в ДЮСШ "Металлург" (Новокузнецк), "Академия Михайлова" (Новомосковск) и "Балашиха".
Кроме того, в тренерский штаб "Ладьи" вошли Владимир Тарасов и Алексей Меркесов — оба специалиста работали в тольяттинской "молодежке" в сезоне 2022/2023. Владимир Юрьевич продолжит заниматься защитниками, Алексей Алексеевич — вратарями.
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