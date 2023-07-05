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Музеи и выставки Культура

Работы петербургского уличного фотографа представят самарцам

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июля, в 19:00 областной музей им. Алабина открывает выставку работ петербургского уличного фотографа Александра Петросяна, организованную в рамках проекта "Сохранить как…". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Выставка откроется по адресу: ул. Молодогвардейская, 6, во дворе бывшей усадьбы Поташиных. Принимает выставку во дворе собственник усадьбы Вячеслав Вершинин, лауреат премии "Старый Новый город", вручаемой музеем Алабина в рамках проекта "Сохранить как…".

На выставке будет представлено 34 фотоработы, интегрированные в пространство двора старой Самары. Посетители смогут увидеть сходство непарадных кварталов северной столицы с самарскими, оценить мастерство одного из лучших фотографов Петербурга Александра Петросяна и разгадать небольшой квест, предлагаемый на выставке.

Проект реализуется музеем как победителем конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина.

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