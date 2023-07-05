Работы петербургского уличного фотографа представят самарцам

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В четверг, 6 июля, в 19:00 областной музей им. Алабина открывает выставку работ петербургского уличного фотографа Александра Петросяна, организованную в рамках проекта "Сохранить как…". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.