Работы петербургского уличного фотографа представят самарцам

В четверг, 6 июля, в 19:00 областной музей им. Алабина открывает выставку работ петербургского уличного фотографа Александра Петросяна, организованную в рамках проекта "Сохранить как…". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Выставка откроется по адресу: ул. Молодогвардейская, 6, во дворе бывшей усадьбы Поташиных. Принимает выставку во дворе собственник усадьбы Вячеслав Вершинин, лауреат премии "Старый Новый город", вручаемой музеем Алабина в рамках проекта "Сохранить как…".
На выставке будет представлено 34 фотоработы, интегрированные в пространство двора старой Самары. Посетители смогут увидеть сходство непарадных кварталов северной столицы с самарскими, оценить мастерство одного из лучших фотографов Петербурга Александра Петросяна и разгадать небольшой квест, предлагаемый на выставке.
Проект реализуется музеем как победителем конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...