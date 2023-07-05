ВСК: самой востребованной у преступников моделью стала Toyota Camry

По итогам первого полугодия 2023 года самым угоняемым автомобилем в РФ стала Toyota Camry — не нее пришлось суммарно 14% случаев хищений по данным Страхового Дома ВСК. В прошлом году марка также становилось лидером по популярности у преступников. В антирейтинг также вошли — Renault Duster, Kia Rio и Kia K5 (по 10% случаев).

При этом самым угоняемым брендом авто стала корейская Kia (24% страховых случаев). На втором и третьем месте — Hyundai и Toyota (по 17%). Также "востребованной" маркой среди угонщиков является Renault — 10% хищений (все похищенные автомобили — модели Duster).

Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, наибольшее число угонов в 2023 году было зафиксировано в Самарской области и Удмуртии (по 7% происшествий), Краснодарском и Хабаровском крае, Воронежской, Новосибирской и Ярославской областях (по 3%).

Всего 10% угонов были совершены во время нахождения владельцев авто (жителей регионов) в столице. Большинство случаев угонов в 2023 году пришлось на автомобили, зарегистрированные на юридических лиц (в том числе автопарки каршеринга и такси) — 51% происшествий.