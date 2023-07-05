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Общество

В Самарской области отметили 65-летие начала телевещания

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарцы своими глазами смогли увидеть, как изменились медиатехнологии за прошедшие годы, а также лично пообщаться с теми, кто создает популярные телепрограммы — в ГТРК "Самара" прошел День открытых дверей, посвященный 65-летию с начала вещания. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании.

День юбилея — тот редкий случай, когда героями эфира оказались те, кто его создает. Большая команда профессионалов — тех, кто появляется на экране и остается за кадром, круглосуточно обеспечивая жителей губернии оперативной и достоверной информации о самых важных событиях. Важную роль ГТРК "Самара" в жизни региона отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

"Телекомпания снискала абсолютный авторитет, доверие, любовь аудитории, жителей Самарской области. ГТРК "Самара" не только информирует жителей о самых важных событиях региона, страны и мира, но и прежде всего формирует общественное мнение, обеспечивает обратную связь между органами власти и жителями губернии".

ГТРК "Самара" сегодня занимает лидирующие позиции среди региональных филиалов крупнейшего в мире медиахолдинга — Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК).

"Самые передовые технологии, всё самое лучшее сразу оказывается здесь — на ГТРК "Самара". Но самое главное, и это я подчёркиваю всегда — это замечательные люди, которые здесь работают, они преданы своей профессии, честно исполняют свой гражданский и патриотический долг, особенно сегодня — в таких непростых условиях", — подчеркнул заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие телевидения в Самарской области сотрудники ГТРК "Самара" были отмечены благодарностями губернатора Самарской области, Дипломами Самарской Губернской Думы, Почетными грамотами федеральных и региональных ведомств, главы г. о. Самара.

По поручению председателя Союза Журналистов России Владимира Соловьева председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова вручила высшую награду — Почетный знак "За заслуги перед профессиональным сообществом" директору ГТРК "Самара" Елене Крыловой.

Юбилей телевизионного вещания — важное событие для всей области и учитывая огромный интерес к медиасфере, особенно у юных самарцев, было принято решение впервые в истории телецентра провести "День открытых дверей".

За время экскурсии гости во всех теле- и радиостудиях, познакомились с передвижной телевизионной станцией и системой спутниковой связи, сделали сотни фотографий, но еще больше раз сказали "спасибо":

"Компания производит очень серьезное впечатление, действительно достойный уровень, о котором хочется рассказывать, и хочется пожелать вашей компании дальнейших успехов — будьте всегда первыми, и пусть вас никто никогда не догонит", поделилась с нами эмоциями участница экскурсии, жительница Самары Галина Щербина.

Сегодня ГТРК "Самара" ведет вещание на двух каналах в первом цифровом мультиплексе, а также круглосуточном канале "Самара-24". Но интернет безгранично расширил возможности для современного телевидения и обратной связи со зрителями.

"В первые же минуты встречи стало ясно — идея устроить День открытых дверей была абсолютно верной. Восторг, удивление, любопытство — всё это мы увидели в глазах наших гостей. С каким трепетом они заходили в студии, общались с ведущими, затаив дыхание, следили за прямым эфиром самарских "Вестей", с обожанием смотрели на легенду радио — Татьяну Константиновну Маркушину, с удовольствием фотографировались с корреспондентами и операторами", — отмечает директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Сохраняя лучшие традиции — всегда стремиться к новому. ГТРК "Самара" сегодня — это большая, дружная, креативная — настоящая "команда мечты" — частью которой, безусловно, являются и все телезрители, подписчики и комментаторы наших страничек в социальных сетях, читатели сайта tvsamara.ru. Ведь событие не произошло — если его не показало телевидение.

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