16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самые крепкие зубы – у жительниц Северного Кавказа и Костромы: аналитика ВСК и Зуб.ру Каждый пятый автомобилист попадал в ДТП в пробке ВСК застраховала автомобили ФКП "Аэропорты Севера" Сотрудница ВСК представляет Россию на конкурсе красоты "Миссис Земной Шар-2023" "Росгосстрах": 65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье

Страхование Финансы

ВСК подвела итоги года работы Цифровой клиники

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Страховой Дом ВСК подвел итоги года работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов.

Более 45 тыс. консультаций было проведено с момента запуска Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы врачей, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценным участником процесса лечения.

Цифровая клиника ВСК начала работать в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, формирование плана обследования и рекомендаций по выздоровлению. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Сервис оптимизирует весь путь пациента от момента появления симптомов до выздоровления. ВСК также добавила доступ к интернет-аптекам и агрегаторам лекарственных средств. У пациента есть возможность сравнить цены, оформить заказ и забрать его в удобной аптеке или заказать доставку домой. Если лекарство необходимо искать по всей стране или даже за рубежом — сервис берет всю логистику на себя.

Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники стали врачи-терапевты (34%), на втором месте дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (12%) и неврологи (10%). Также за весь период работы сервиса 10% пациентов обращались к гастроэнтерологам и 7% — к эндокринологам.

"Одна из стратегических задач ВСК — обеспечивать высочайший уровень услуг для наших клиентов, в том числе за счет создания полезных сервисов. Успех Цифровой клиники показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Она продемонстрировала высокую эффективность и вызвала восторженные отклики. Особую популярность и признание получил сервис психологической помощи, в котором было проведено 5,5 тысяч консультаций. Растущий интерес к нашим цифровым медицинским решениям является доказательством доверия со стороны клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6