ВСК подвела итоги года работы Цифровой клиники

Страховой Дом ВСК подвел итоги года работы Цифровой клиники — сервис получил 4,9 балла из 5 от пациентов.
Более 45 тыс. консультаций было проведено с момента запуска Цифровой клиники Страхового Дома ВСК. Показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) сервиса составил 4,9 балла из 5 возможных. В ходе исследования учитывались такие параметры, как качество работы врачей, возможность помочь в онлайн-режиме, способность понятно объяснить пациенту даже самые сложные медицинские термины и сделать его полноценным участником процесса лечения.
Цифровая клиника ВСК начала работать в июле 2022 года на базе мобильного приложения "ВСК страхование". Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, формирование плана обследования и рекомендаций по выздоровлению. Партнерами цифровой клиники ВСК являются 9 тыс. медицинских центров и 2 тыс. сетевых лабораторий по всей стране. Сервис оптимизирует весь путь пациента от момента появления симптомов до выздоровления. ВСК также добавила доступ к интернет-аптекам и агрегаторам лекарственных средств. У пациента есть возможность сравнить цены, оформить заказ и забрать его в удобной аптеке или заказать доставку домой. Если лекарство необходимо искать по всей стране или даже за рубежом — сервис берет всю логистику на себя.
Самыми востребованными специалистами в рамках Цифровой клиники стали врачи-терапевты (34%), на втором месте дежурные терапевты, оказывающие срочные консультации (12%) и неврологи (10%). Также за весь период работы сервиса 10% пациентов обращались к гастроэнтерологам и 7% — к эндокринологам.
"Одна из стратегических задач ВСК — обеспечивать высочайший уровень услуг для наших клиентов, в том числе за счет создания полезных сервисов. Успех Цифровой клиники показывает, что мы двигаемся в правильном направлении. Она продемонстрировала высокую эффективность и вызвала восторженные отклики. Особую популярность и признание получил сервис психологической помощи, в котором было проведено 5,5 тысяч консультаций. Растущий интерес к нашим цифровым медицинским решениям является доказательством доверия со стороны клиентов", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.