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ВТБ: объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам ВТБ, общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей*, что станет рекордным значением за всю историю рынка в России. С начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% — цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.

"Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% — несколько раз в неделю, 8% используют каждый день. Такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом. С июля ВТБ предложил клиентам расширенный до 200 дней льготный период и увеличенный до 20% кешбэк за все покупки в первый месяц", — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.

*На основе аналитики Frank RG.

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