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Музеи и выставки Культура

Самарцев познакомят с "Тайнами Да Винчи"

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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8 июля в 10:00 в музее Алабина состоится открытие выставки "Тайны Да Винчи". Выставка посвящена Леонардо Да Винчи, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"На рубеже XV–XVI века Леонардо Да Винчи описал многие современные механизмы. И взрослым, и детям будет интересно увидеть, откуда пришли давно привычные теперь механизмы, а также узнать о человеке, благодаря которому человечество совершило гигантский шаг вперед", — сообщают организаторы.

На выставке представлены: зеркальная комната, танк, пушка, водолазный костюм, парашют, художественный шедевр "Тайная Вечеря" в неожиданном исполнении и более 60-ти экспонатов в натуральную величину.

Работа выставки продлится до 1 октября. Желающие смогут посетить ее в рабочие часы музея без предварительной записи.

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