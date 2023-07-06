"Тольяттиазот" инвестировал в охрану окружающей среды более 194 млн рублей

"Тольяттиазот" ежегодно инвестирует средства в развитие системы охраны окружающей среды с целью поддержания необходимого уровня промышленной и экологической безопасности. В 2022 году на эти цели было направлено более 194 млн рублей.

ТОАЗ опубликовал отчет, раскрывающий итоги природоохранной деятельности за 2022 год. В документе представлены основные экологические аспекты производства предприятия и объем финансирования мероприятий по охране окружающей среды. Отчет стал очередным подтверждением, что "Тольяттиазот" является ответственным природопользователем и придерживается принципа информационной открытости.

Ежегодная подготовка сведений об экологической безопасности предприятия в регионе присутствия — обязательное условие деятельности ТОАЗа. Это структурированный документ, включающий в себя подробную информацию о влиянии факторов деятельности завода на окружающую среду и мерах по ее сохранению. Данные за год анализируются, направляются в контролирующие органы (Роспотребнадзор и Росприроднадзор) и публикуются на официальном сайте компании.

На протяжении 2022 года ТОАЗ реализовывал программы по снижению общего количества выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод и размещения твердых отходов. На постоянной основе проводился контроль промышленных выбросов: замеры выполнялись на 169 источниках. Для этого были задействованы специализированные аккредитованные лабораторные центры.

Для снижения экологических рисков на предприятии совершенствовались технологии химического производства. Благодаря продолжающейся модернизации оборудования и реализации программы энергоэффективности завод улучшил качество сточных вод и сократил потребление электроэнергии.

ТОАЗ утилизирует 27,6% углекислого газа, который вырабатывается в ходе производства аммиака, используя его в качестве сырья для производства карбамида и углекислоты. После ввода в эксплуатацию третьего агрегата карбамида "Тольяттиазот" планирует увеличить показатель утилизации СО₂ еще примерно на 12%. Таким образом, открытие нового производства позволит перерабатывать более 39% производимого предприятием углекислого газа.

Анатолий Шаблинский, генеральный директор ПАО "ТОАЗ":

"В 2022 году "Тольяттиазот" реализовал проекты, которые стали возможностью еще раз продемонстрировать на конкретных примерах свою экологическую ответственность, в основе которой лежат рациональное природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность. В 2023 году ТОАЗ также концентрирует усилия на проектах, реализация которых будет способствовать обеспечению стабильной работы и надежности производства, а также уменьшению углеродного следа предприятия".