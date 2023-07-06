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Страхование Финансы

ВСК и ПЭК рассказали, как избежать повреждения грузов при перевозке

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года более 90% страховых случаев в логистической отрасли пришлось на утрату и повреждение отправлений при доставке. При перевозке сборных грузов чаще всего груз деформируется из-за неверного размещения или ошибочно выбранной упаковки.

По итогам первых пяти месяцев этого года, больше всего происшествий с грузами зафиксировано в Москве (29%), Нижегородской области (1,8%) и Ростовской области (1,3%), согласно данным Страхового дома ВСК. За январь–май средний размер страховой выплаты составил 65 тыс. рублей.

На утрату и повреждение груза в процессе доставки пришлось 91% страховых случаев, из них 17% произошли при погрузочно-разгрузочных работах.

"За пять лет российским перевозчикам удалось повысить сохранность грузов в несколько раз. Например, с начала года клиенты подают в ПЭК менее 2 претензий по повреждениям на 1 000 отправок", — отметил руководитель отдела клиентского сервиса ПЭК Игорь Коптев.

Сохранность зависит от упаковки — не только внешней, но и внутренней, отмечает эксперт. Более высокие риски у различных категорий хрупких грузов: от электроники и бытовой техники до мягкой мебели и предметов интерьера. Поэтому обязательное условие — подготовить для них жесткую упаковку из деревянных брусков и досок.

Груз может быть поврежден из-за неверного размещения. Чтобы этого избежать, в нижней части полуприцепа необходимо разместить самые тяжелые отправления, сверху — самые легкие. Неустойчивые грузы важно дополнительно закрепить, наиболее прочные — разместить в задней части полуприцепа, которая чаще всего смещается при перевозке. Чтобы гарантировано не повредить отправления, необходимо использовать систему дополнительных полов полуприцепа при погрузке и разгрузке. Каждый этап работ — отслеживать в режиме реального времени.

За январь–май на втором месте по страховым случаям в сфере логистики в России утрата груза (4%), на третьем — хищения (2,5%), говорится в исследовании ВСК.

"Главный приоритет ПЭК — безопасность грузов. Поэтому ежедневно проводим анализ криминогенной ситуации на дорогах России и корректируем рекомендации для сотрудников компании", — сообщил Игорь Коптев.

Чтобы обеспечить физическую безопасность машины и водителя на маршруте, важно отслеживать транспорт и своевременно реагировать на внештатные ситуации, добавил Игорь Коптев.

Например, ПЭК разработал собственную систему мониторинга. В каждом автомобиле установлен GPS-маяк, который отслеживает перемещение груза. При поломке грузовика компания получает сигнал, охранная бригада выезжает на место, оказывает помощь и помогает в перегрузке отправлений на другое ТС. Оперативная система мониторинга помогает доставить груз не только качественно, но и своевременно, даже если возникла внештатная ситуация.

Необходимо также определить специально отведенные места для остановок водителей.

"ПЭК рекомендует страховать грузы при перевозке. При выборе страхового партнера обращайте внимание на финансовую устойчивость компании и ее способность выполнять принятые обязательства по договорам, информационную открытость, географический охват и опыт работы на рынке", — подчеркнул директор департамента сервиса.

"Страхование грузоперевозок является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка. По оценкам Банка России, темпы роста объема собранных страховщиками премий по страхованию грузов в 2022 году составили более 120% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего за 2022 год российские страховые компании заключили более 10 млн договоров страхования грузов и урегулировали почти 120 тысяч страховых случаев. В первую очередь данная тенденция обусловлена текущими экономическими реалиями. Ведь страхование является эффективным инструментом риск менеджмента, позволяет компании минимизировать финансовые риски, связанные с утратой груза", — добавил Владимир Алексахин, управляющий портфелем по страхованию грузов и ответственности перевозчиков Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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