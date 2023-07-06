ВСК и ПЭК рассказали, как избежать повреждения грузов при перевозке

С начала 2023 года более 90% страховых случаев в логистической отрасли пришлось на утрату и повреждение отправлений при доставке. При перевозке сборных грузов чаще всего груз деформируется из-за неверного размещения или ошибочно выбранной упаковки.
По итогам первых пяти месяцев этого года, больше всего происшествий с грузами зафиксировано в Москве (29%), Нижегородской области (1,8%) и Ростовской области (1,3%), согласно данным Страхового дома ВСК. За январь–май средний размер страховой выплаты составил 65 тыс. рублей.
На утрату и повреждение груза в процессе доставки пришлось 91% страховых случаев, из них 17% произошли при погрузочно-разгрузочных работах.
"За пять лет российским перевозчикам удалось повысить сохранность грузов в несколько раз. Например, с начала года клиенты подают в ПЭК менее 2 претензий по повреждениям на 1 000 отправок", — отметил руководитель отдела клиентского сервиса ПЭК Игорь Коптев.
Сохранность зависит от упаковки — не только внешней, но и внутренней, отмечает эксперт. Более высокие риски у различных категорий хрупких грузов: от электроники и бытовой техники до мягкой мебели и предметов интерьера. Поэтому обязательное условие — подготовить для них жесткую упаковку из деревянных брусков и досок.
Груз может быть поврежден из-за неверного размещения. Чтобы этого избежать, в нижней части полуприцепа необходимо разместить самые тяжелые отправления, сверху — самые легкие. Неустойчивые грузы важно дополнительно закрепить, наиболее прочные — разместить в задней части полуприцепа, которая чаще всего смещается при перевозке. Чтобы гарантировано не повредить отправления, необходимо использовать систему дополнительных полов полуприцепа при погрузке и разгрузке. Каждый этап работ — отслеживать в режиме реального времени.
За январь–май на втором месте по страховым случаям в сфере логистики в России утрата груза (4%), на третьем — хищения (2,5%), говорится в исследовании ВСК.
"Главный приоритет ПЭК — безопасность грузов. Поэтому ежедневно проводим анализ криминогенной ситуации на дорогах России и корректируем рекомендации для сотрудников компании", — сообщил Игорь Коптев.
Чтобы обеспечить физическую безопасность машины и водителя на маршруте, важно отслеживать транспорт и своевременно реагировать на внештатные ситуации, добавил Игорь Коптев.
Например, ПЭК разработал собственную систему мониторинга. В каждом автомобиле установлен GPS-маяк, который отслеживает перемещение груза. При поломке грузовика компания получает сигнал, охранная бригада выезжает на место, оказывает помощь и помогает в перегрузке отправлений на другое ТС. Оперативная система мониторинга помогает доставить груз не только качественно, но и своевременно, даже если возникла внештатная ситуация.
Необходимо также определить специально отведенные места для остановок водителей.
"ПЭК рекомендует страховать грузы при перевозке. При выборе страхового партнера обращайте внимание на финансовую устойчивость компании и ее способность выполнять принятые обязательства по договорам, информационную открытость, географический охват и опыт работы на рынке", — подчеркнул директор департамента сервиса.
"Страхование грузоперевозок является одним из наиболее динамично растущих сегментов рынка. По оценкам Банка России, темпы роста объема собранных страховщиками премий по страхованию грузов в 2022 году составили более 120% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Всего за 2022 год российские страховые компании заключили более 10 млн договоров страхования грузов и урегулировали почти 120 тысяч страховых случаев. В первую очередь данная тенденция обусловлена текущими экономическими реалиями. Ведь страхование является эффективным инструментом риск менеджмента, позволяет компании минимизировать финансовые риски, связанные с утратой груза", — добавил Владимир Алексахин, управляющий портфелем по страхованию грузов и ответственности перевозчиков Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.