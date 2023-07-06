16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

ВТБ: в первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ по итогам января-июня 2023 года оформил более 46,7 тысячи жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок составил около 275 млрд рублей, что на 13% превысило показатель за первое полугодие прошлого года и более чем в 1,6 раза — 2021 года. Сейчас на льготных условиях ВТБ проводит примерно каждую вторую ипотечную сделку.

Льготная ипотека по-прежнему пользуется популярностью у клиентов, приобретающих недвижимость на первичном рынке. В отличие от прошлого года, сегодня у заемщиков наиболее востребована "семейная ипотека", которую с января распространили на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. По этой программе в январе–июне ВТБ проводил каждую вторую сделку с господдержкой.

Всего "семейной ипотекой" в банке за первые шесть месяцев года воспользовались около 24,5 тыс. клиентов, получив на покупку недвижимости более 143 млрд рублей. На втором месте по популярности — "Ипотека с господдержкой-2020". Средства в рамках этой программы получили в ВТБ 19,8 тысячи заемщиков, а общий объем сделок превысил 112,5 млрд рублей.

"Льготная ипотека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов, приобретающих первичную недвижимость. При этом в первом полугодии мы увидели перераспределение спроса заемщиков на "семейную программу" с "льготной ипотеки для всех", ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина — модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. ВТБ последовательно выступает за точечную поддержку населения, банк в том числе предлагал расширить "семейную ипотеку". Сегодня мы видим позитивные результаты от "смягчения" условий программы", — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на сезон отпусков, в настоящее время на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности. В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. В результате выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России.

"Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, увеличение спроса на вторичную недвижимость и индивидуальное жилищное строительство, а также снижение цен на первичном рынке", — добавил Евгений Дячкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6