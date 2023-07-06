Самарский депутат выясняет законность получения российского гражданства убийцей Екатерины Карась

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил запрос в Генпрокуратуру и МВД, пытаясь выяснить законность получения российского гражданства уроженцем Таджикистана, которого подозревают в убийстве Екатерины Карась. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

"Направил, как и обещал, запрос в Генпрокуратуру и МВД о законности получения российского гражданства таджиком, перерезавшем горло девушке в Самаре и при задержании потребовавшем переводчика. Типа моя русский не понимай. Напомню, что знание русского языка является одним из условий получения российского гражданства", — написал парламентарий.

Напомним, 33-летнюю Екатерину Карась убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушка с перерезанным горлом была выброшена из машины у дома №77 на ул. Водников. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, нашли в другой части города.

В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года.

5 июля Самарский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.