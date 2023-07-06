16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский депутат выясняет законность получения российского гражданства убийцей Екатерины Карась Адвокат: экс-ректора СГЭУ судят за растрату, хотя дело по этой статье не возбуждали В ДТП в Сызранском районе пострадали шесть человек, в том числе трое детей После ДТП под Сызранью водителя грузовика извлекали из разбитой кабины гидроинструментом Экс-главу самарского Госстройнадзора отправили в СИЗО по делу о взятке

Происшествия

Самарский депутат выясняет законность получения российского гражданства убийцей Екатерины Карась

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев направил запрос в Генпрокуратуру и МВД, пытаясь выяснить законность получения российского гражданства уроженцем Таджикистана, которого подозревают в убийстве Екатерины Карась. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

"Направил, как и обещал, запрос в Генпрокуратуру и МВД о законности получения российского гражданства таджиком, перерезавшем горло девушке в Самаре и при задержании потребовавшем переводчика. Типа моя русский не понимай. Напомню, что знание русского языка является одним из условий получения российского гражданства", — написал парламентарий.

Напомним, 33-летнюю Екатерину Карась убили 3 июля. Очевидцы сообщили в соцсетях, что девушка с перерезанным горлом была выброшена из машины у дома №77 на ул. Водников. На место прибыли медики, но спасти пострадавшую не удалось. Позже принадлежавший жертве черный Toyota Land Cruiser 200, из которого она и выпала, нашли в другой части города.

В тот же день в 30 км от Казани задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 21-летний уроженец Таджикистана, прописанный в с. Левашово Республики Татарстан, гражданин РФ с 2022 года.

5 июля Самарский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Гид потребителя

Последние комментарии

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Сергей Курылев 18 июня 2023 07:41 В Кинеле неадекватный мужчина напал на маленького ребенка на детской площадке

Чтож такое. Он неадекватно уже и в квартиру ломился и угрожал людям. Что, ждём, когда он убьёт? Почему он ещё гуляет? Полиция Кинеля, вам, что лень с ним заняться.? Почему он ещё на свободе.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6