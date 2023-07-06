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ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ обеспечил возможность для бизнеса принимать платежи на любую сумму с помощью смартфона по банковской карте: для этого клиенту торговой точки необходимо подтвердить оплату пин-кодом.

"Уже несколько лет предприниматели-клиенты ПСБ могут использовать смартфон вместо POS-терминала, для чего им достаточно установить на свой гаджет специальное приложение банка и сразу начать принимать платежи. За последний год общее количество операций с использованием сервиса выросло более, чем в 2,5 раза, что говорит о его удобстве. Теперь же возможности такого метода приема платежей стали шире за счет снятия лимита на сумму оплаты по карте в точках продаж. Покупателю при использовании своей банковской карты достаточно будет ввести пин-код, что, с одной стороны, расширяет для бизнеса возможности использования удобного метода расчета, а с другой — обеспечивает безопасное проведение платежей по карте на крупную сумму", — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

Проведение онлайн-платежей с помощью смартфона по банковским картам с использованием пин-кода является безопасным методом расчетов между покупателем и продавцом. На устройстве, с которого производится оплата, не хранятся данные карты клиента, а их передача осуществляется в зашифрованном виде как через стандартные механизмы защиты, так и дополнительные, применяемые на обычных терминалах эквайринга. Кроме того, ввод пин-кода выполняется с помощью технологии Pin On Glass, где цифры для его ввода каждый раз расположены в случайном порядке, что повышает уровень защиты транзакций.

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