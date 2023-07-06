При поддержке Сбера запущен трек "Финтех" в магистратуре Сколтеха

Сколтех совместно с РЭШ при поддержке Сбера запустил трек "Финтех" в рамках магистерской программы "Современные вычислительные методы". Трек посвящен прикладному искусственному интеллекту и математическому моделированию в экономике и финансах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Трек включает широкий спектр курсов, которые обеспечат выпускникам знания, необходимые для успеха в современной финансовой отрасли — от математики и классических финансов до трансформеров и больших языковых моделей.

Помимо глубокой теоретической подготовки в рамках обучения студенты получат опыт работы над высокотехнологичными проектами, а также возможность трудиться над магистерскими диссертациями в сотрудничестве с передовыми исследовательскими командами Сбера.

Чтобы освоить инструменты и методы, которые продвигают финансовую отрасль, необходимо подать заявку в магистратуру Сколтеха до 10 июля.