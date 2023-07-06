Четверо человек пострадали в ДТП на трассе М-5 под Тольятти

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В четверг, 6 июля, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и двое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.