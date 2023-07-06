Шесть человек эвакуировали из-за пожара в пос. Алексеевка

В четверг, 6 июля, примерно в 0:15, начался пожар в доме № 100 на ул. Специалистов в пос. Алексеевка в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела квартира на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали шесть человек.

На борьбу с огнем направили 12 человек. Они ликвидировали пожар в 0:31. Причину пожара устанавливают.