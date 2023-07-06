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ЖКХ и благоустройство Общество

"РКС-Самара" поборются с граффити на федеральном уровне

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Российские коммунальные системы" предлагают ужесточить ответственность за незаконное нанесение граффити. Головная компания поддержала инициативу "РКС-Самара", потому что проблема уродующих рисунков и надписей на насосных станциях существует во всех городах РФ.

Действующий закон наказывает за вандализм не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов — компании, которые обслуживают сети, вынуждены тратить время и средства на оплату штрафов, закраску надписей.

"Российские коммунальные системы" считают, что ужесточение ответственности поможет сохранить архитектурный облик городов, а также поспособствует снижению количества штрафов для наших предприятий. Для внесения изменений в федеральное законодательство необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Оставить свой голос за то, чтобы инициативу на федеральном уровне рассмотрела Государственная дума, можно по ссылке.

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