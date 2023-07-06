"РКС-Самара" поборются с граффити на федеральном уровне

"Российские коммунальные системы" предлагают ужесточить ответственность за незаконное нанесение граффити. Головная компания поддержала инициативу "РКС-Самара", потому что проблема уродующих рисунков и надписей на насосных станциях существует во всех городах РФ.
Действующий закон наказывает за вандализм не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов — компании, которые обслуживают сети, вынуждены тратить время и средства на оплату штрафов, закраску надписей.
"Российские коммунальные системы" считают, что ужесточение ответственности поможет сохранить архитектурный облик городов, а также поспособствует снижению количества штрафов для наших предприятий. Для внесения изменений в федеральное законодательство необходимо собрать 100 тысяч подписей.
Оставить свой голос за то, чтобы инициативу на федеральном уровне рассмотрела Государственная дума, можно по ссылке.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!