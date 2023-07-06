Ночью в Жигулевске сгорел торговый павильон

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В четверг, 6 июля, около 1:23, загорелся торговый павильон напротив дома № 27 в микрорайоне В-1 в Жигулевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.