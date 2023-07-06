На ул. Ново-Садовая в Самаре 28 человек тушили неэксплуатируемое строение

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В четверг, 6 июля, примерно в 17:20 произошел пожар на ул. Ново-Садовая, 167 в Октябрьском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.