На трассе М-5 под Тольятти в ДТП попала легковушка с тремя маленькими детьми

В четверг, 6 июля, в Ставропольском районе участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 1001-м километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного автомобиля Lada Largus и столкнулся с ним. После чего автомобили съехали в кювет по ходу своего движения.
После ДТП в медучреждение была доставлена 33-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora и несовершеннолетние пассажиры той же машины: мальчики в возрасте восьми и пяти лет и трёхлетняя девочка. Они были осмотрены медицинским работником и отпущены домой.
Госавтоинспекция Ставропольского района призывает родителей использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей-пассажиров и быть внимательными в пути соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!