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ДТП Происшествия

На трассе М-5 под Тольятти в ДТП попала легковушка с тремя маленькими детьми

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июля, в Ставропольском районе участником ДТП стал 40-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по трассе М-5 со стороны Тольятти в направлении Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 1001-м километре трассы он не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного автомобиля Lada Largus и столкнулся с ним. После чего автомобили съехали в кювет по ходу своего движения.

После ДТП в медучреждение была доставлена 33-летняя пассажирка автомобиля Lada Priora и несовершеннолетние пассажиры той же машины: мальчики в возрасте восьми и пяти лет и трёхлетняя девочка. Они были осмотрены медицинским работником и отпущены домой.

Госавтоинспекция Ставропольского района призывает родителей использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей-пассажиров и быть внимательными в пути соблюдать ПДД.

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