"Лада" и СКА обменялись хоккеистами

Хоккейные клубы "Лада" и СКА совершили сделку, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. В обмен на денежную компенсацию "Лада" получила Никиту Богданова, Евгения Корешкова, Георгия Солянникова, Андрея Алтыбармакяна, Алексея Ожгихина, а также спортивные права на Григория Грязнова, Евгения Калабушкина, Павла Колтыгина и Никиту Попугаева.

Богданов (13.02.1995, 181-86) является воспитанником СКА и на протяжении всего прошлого сезона вратарь выступал за фарм-клуб "армейцев" в ВХЛ — "СКА-Неву". В общей сложности Никита провел 32 матча и одержал 17 побед, отразив 91.6% бросков в створ при коэффициенте надежности 2.46. Также 28-летний голкипер оформил два шатаута и отметился тремя голевыми передачами. Двусторонний контракт с Богдановым действует еще один сезон.

Корешков (22.04.2000, 185-91) в сезоне 2022/2023 выступал за "СКА-Неву" в ВХЛ и в общей сложности защитник провел 28 матчей, отметившись в этих встречах одной голевой передачей. Ранее во втором эшелоне российского хоккея Евгений играл за "Зауралье" и "Звезду". Двусторонний контракт с Корешковым действует еще один сезон.

Солянников (01.05.1995, 185-96) является воспитанником петербургского хоккея. В прошлом сезоне защитник поиграл как за СКА, так и за "СКА-Неву" — за 25 матчей в КХЛ он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "+1", а за 20 матчей в ВХЛ набрал 4 (2+2) очка при полезности "+7". Двусторонний контракт с Солянниковым действует еще один сезон.

Алтыбармакян (04.08.1998, 180-91) в прошлом сезоне играл в КХЛ за две команды — "Сочи" и СКА. Суммарно нападающий провел 49 матчей, заработав 18 (7+11) баллов за результативность. Ранее Андрей вызывался в молодежную и олимпийскую сборные России, а также пробовал свои силы в Северной Америке, проведя два сезона (2020/2021 и 2021/2022) в системе "Чикаго Блэкхокс". Односторонний контракт с Алтыбармакяном действует еще один сезон.

Ожгихин (01.04.1998, 184-92) в сезоне 2022/2023 дебютировал в КХЛ, сыграв 18 матчей за СКА, но в них он не отметился набранными очками. Также форвард выступал за "СКА-Неву" и провел общей сложности 19 матчей в ВХЛ — по итогам этих поединок Алексей заработал 5 (4+1) баллов за результативность при показателе полезности "+1". Двусторонний контракт с Ожгихиным действует еще один сезон.

А также подробнее о хоккеистах, права на которых перешли тольяттинскому клубу:

Грязнов (17.08.2000, 188-88) — воспитанник петербургского хоккея и со старта карьеры защитник выступал исключительно за команды из родного города. В прошлом сезоне Григорий провел 8 игр за СКА в КХЛ, не набрав баллов за результативность, а также 29 игр за "СКА-Неву" в ВХЛ, в которых заработал 9 (3+6) очков.

Калабушкин (25.11.1999, 183-85) в предыдущем сезоне играл за "СКА-Неву" и блеснул высокой результативностью во Всероссийской хоккейной лиге — за 44 матча защитник заработал 22 (8+14) очка при показателе полезности "+1".

Колтыгин (17.02.1999, 184-80) на протяжении трех последних лет представлял систему СКА. В сезоне 2022/2023 нападающий принял участие в 17 матчах "СКА-Невы" в ВХЛ, набрав 6 (2+4) очков, а также провел 11 матчей в КХЛ и отметился в составе "армейцев" одной голевой передачей.

Попугаев (20.11.1998, 197-91) прошлый сезон начинал в "Сочи", но затем перебрался в СКА — суммарно за обе команды форвард провел 55 матчей в КХЛ и заработал 18 (9+9) очков при показателе полезности "+9". Также Никита сыграл два матча за "СКА-Неву" в ВХЛ и отметился в них одной заброшенной шайбой.