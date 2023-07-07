В Самаре загорелся в движении КамАЗ на ул. Сокской

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В четверг, 6 июля, в 10:56, загорелся в движении КамАЗ напротив дома № 130 по ул. Сокской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.