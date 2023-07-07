Стало известно в каких районах области отключат свет с 7 по 11 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.07.2023 с 09-00 до 17-00

Ставропольский район

с. Ермаково

07.07.2023 с 09-00 до 13-00

Волжский район

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 4-32 (четная сторона), ул. Ново-Садовая д. 2,4,6(четная сторона), 1-7(нечетная сторона), ул. Садовая д. 1-27(нечетная сторона))

07.07.2023 с 13-00 до 16-00

Волжский район

с. Торновое (ул. Советская д. 1-33 (нечетная сторона), д. 2,6-28 (четная сторона)

07.07.2023 с 12-00 до 15-00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Никонова)

07.07.2023 с 10-00 до 12-00

Ставропольский район

с. Васильевка (ул. Специалистов)

07.07.2023 с 09-00 до 13-00

Ставропольский район

с. Русская Борковка (ул. Кооперативная, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Никольская)

07.07.2023 с 09-00 до 11-00

Ставропольский район

п. Загородный

07.07.2023 с 10-00 до 16-00

Сызранский район

п. Взгорье

п. Песчаный

п. Новозаборовский

с. Ризадей

п. Ерик

п. Новорепьевский

с. Куропаткино

п. Журавлевский

с. Новая Рачейка (ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Ленина, ул. Крестьянская, ул. Западная, ул. Новостроящаяся, ул. Центральная, ул. Новая Сызранка, ул. Панина)

07.07.2023 с 07-00 до 16-00

Шигонский район

с. Шигоны (ул. Революционная д. 1-д.68)

07.07.2023 с 08-00 до 12-00

Шигонский район

с. Усолье (ул. Школьная д. 49-д79А, ул. Пионерская д. 3-д.35, ул. Ленина д. 66-д.96)

10.07.2023 года с 8-00 до 12-00

Красноярский район

с.Н.Солонцовка

10.07.2023 с 13-00 до 16-00

Красноярский район

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, Овражная, Офицерская, Дорожная).

10.07.2023 с 10-00 до 15-00

Красноярский район

Пгт. Волжский (Жилой массив Сосновый Бор)

10.07.2023 с 09-00 до 15-00

Большеглушицкий район

с. Александровка (ул. Клочкова, ул. Буянова, ул. Рая, ул. Новенькая)

10.07.2023 года с 10-00 до 16-00

Приволжский район

п Новоспасский (ул. Победы, Полевая, Ленина, Пушкина.)

10.07.2023 с 10-00 до 15-00

Пестравский район

с.Пестравка (ул.Кустарная, ул. Дачная, ул. Октябрьская)

10.07.2023 с 09-00 до 17-00

Безенчукский район

с. Покровка

10.07.2023 с 09-00 до 16-00

г.Новокуйбышевск

п. Семеновка (ул. Степная)

11.07.2023 в первой половине дня на 10 минут

Сергиевский район

Черновка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.