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Сбер выпустил платежные стикеры с героями "Союзмультфильма"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк выпустил новую версию платежных стикеров для бесконтактной оплаты, и впервые это было сделано в нескольких дизайнах. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Финансового Конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.

Помимо лаконичного черного стикера, выпущена ограниченная серия с героями любимых с детства мультфильмов — Винни Пухом, Попугаем Кешей и Карлсоном. Владельцам пакетов услуг СберПервый и СберПремьер будут предложены уникальные стикеры с градиентом — как и при выпуске СберКарты.

Стикер — та же СберКарта в другом формате: обслуживается на тех же условиях и также гарантирует безопасность операций. При помощи стикера можно не только оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой, но и снимать наличные в банкоматах. Стикер можно привязать к платёжному счёту существующей СберКарты или же выпустить к новому — в таком случае стикер будет отображаться как отдельная карта.

Стоимость стикера составляет 700 рублей, однако для подписчиков СберПрайм+ и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый и Sber Private Banking продукт будет бесплатным.

Заказать стикер можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а получить — в любом офисе банка или курьерской доставкой (в тех городах, где действует такая услуга).

Напомним, что в феврале 2023 года Сбер провел самое масштабное в России массовое тестирование платежных стикеров, в котором поучаствовали 100 тыс. клиентов. По итогам тестирования новая платежная технология была доработана и выведена в промышленную эксплуатацию.

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