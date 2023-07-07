Страховой Дом ВСК выплатит возмещение потерпевшим в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

Пострадавшим при перевозке пассажирам теплохода "Москва-208" Страховой Дом ВСК выплатит возмещение. Столкновение теплохода с причальным сооружением, расположенным на Тверицкой набережной города Ярославля, произошло 5 июля.
Пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
За получением страховой выплаты нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
Потерпевшие (их представители) могут обратиться в ближайший офис ВСК. Список ближайших офисов, пострадавшие, могут узнать в любое удобное время, обратившись на горячую линию 8 (800) 200-15-51, а также на сайте www.vsk.ru.
Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы.
Максимальный размер выплаты в случае повреждения здоровью составляет 2 млн рублей.
На данный момент сотрудники Страхового Дома ВСК составляют список пострадавших в результате данного события.
Страховым Домом ВСК будет осуществлен обзвон потерпевших с целью информирования о порядке действий, необходимых для получения выплаты страхового возмещения, согласования времени и даты приема документов.
Кроме того, Страховой Дом ВСК обеспечит консультации потерпевших о порядке обращений и приема заявлений по телефону горячей линии — 8 800 200 15 51.
Страховой Дом ВСК в кратчайшие сроки планирует осуществлять выплаты страховых возмещений при получении документов от потерпевших.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.