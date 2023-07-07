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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК выплатит возмещение потерпевшим в результате столкновения теплохода с пирсом в Ярославле

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пострадавшим при перевозке пассажирам теплохода "Москва-208" Страховой Дом ВСК выплатит возмещение. Столкновение теплохода с причальным сооружением, расположенным на Тверицкой набережной города Ярославля, произошло 5 июля.

Пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

За получением страховой выплаты нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.

Потерпевшие (их представители) могут обратиться в ближайший офис ВСК. Список ближайших офисов, пострадавшие, могут узнать в любое удобное время, обратившись на горячую линию 8 (800) 200-15-51, а также на сайте www.vsk.ru.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы.

Максимальный размер выплаты в случае повреждения здоровью составляет 2 млн рублей.

На данный момент сотрудники Страхового Дома ВСК составляют список пострадавших в результате данного события.

Страховым Домом ВСК будет осуществлен обзвон потерпевших с целью информирования о порядке действий, необходимых для получения выплаты страхового возмещения, согласования времени и даты приема документов.

Кроме того, Страховой Дом ВСК обеспечит консультации потерпевших о порядке обращений и приема заявлений по телефону горячей линии — 8 800 200 15 51.

Страховой Дом ВСК в кратчайшие сроки планирует осуществлять выплаты страховых возмещений при получении документов от потерпевших.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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