Робот-картограф признан одной из лучших практик доказательного подхода при принятии управленческих решений

Робот-картограф, разработанный Самарским университетом им. Королева и внедренный в работу Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара, опубликован Счетной палатой РФ в Сборнике лучших практик и инициатив применения доказательного подхода к принятию управленческих решений. В рамках проекта создаются "цифровые профили" зданий и сооружений для многоцелевого анализа и выявления несоответствий в городских информационных ресурсах. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, что данный проект получил признание в 2022 году на конкурсе Счетной палаты РФ по применению доказательного подхода к принятию управленческих решений и стал призером в номинации "Анализ проблем".

Тиражируемое программное обеспечение, разработанное на базе кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета им. Королёва и АО "Самара-Информспутник", показало свою эффективность при решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления.

Так, на муниципальном геопортале map.samadm.ru представлен цифровой адресный план с набором тематических слоев. Для демонстрации возможных результатов тиражирования в другие регионы создан сайт rk.geosamara.ru, где представлены цифровые профили по сокращенному набору источников (4-5 источников) по всем городам РФ с населением более 100 тысяч жителей. Разработчиками планируется развивать указанный сайт в части полноты, достоверности и пользовательских функций. Практика во многом открыта для экспертного сообщества и общественности.

"В данном случае имеется огромная база данных, существенно дополняющая базу Росреестра. Она содержит значительно больше информации. Для разработки программных документов развития соответствующих областей или районов эта база данных будет иметь очень важное значение. Она позволяет видеть, например, причину, по которой нет необходимости строить там, где уже говорят "строить не надо", или почему дома не обеспечены детскими садами. Это действительно очень хороший аналитический инструмент для принятия управленческих решений", — отметил Евгений Рыжов, заместитель начальника инспекции по аудиту расходов на атомный энергопромышленный комплекс Департамента аудита в сфере закупок и энергетического комплекса Счетной палаты Российской Федерации.

С помощью данного цифрового решения обоснована корректировка приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2025 года в части пространственного планирования и повышения качества городской среды.